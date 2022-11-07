Как вам навредит разбившаяся энергосберегающая лампочка

Если говорить упрощённо, то любая энергосберегающая лампочка работает на основе газообразной ртути. Эта ртуть при подаче электроэнергии начинает излучать ультрафиолет. Эти лучи нельзя увидеть невооружённым глазом, поэтому для того чтобы свет стал видимым, на внутреннюю часть стенок лампочки наносят люминофор.

Получается, что если разбить такую лампочку, то по помещению быстро распространится ртуть. Более того, она может осесть на любых поверхностях и отравить воздух вокруг. Но всё же если помещение довольно большое, то серьёзной опасности для здоровья разбитая лампочка не будет представлять. Всё дело в том, что ртути в ней гораздо меньше, чем даже в градуснике.