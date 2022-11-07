Как вам навредит разбившаяся энергосберегающая лампочка

Как вам навредит разбившаяся энергосберегающая лампочкаБудьте осторожны
Несмотря на то что сейчас появляется всё больше светодиодных устройств, энергосберегающие лампы всё равно люди покупают чаще. Объясняется это доступностью и стоимостью таких лампочек. Но при их использовании важно знать, что в некоторых случаях они могут навредить здоровью.
Если говорить упрощённо, то любая энергосберегающая лампочка работает на основе газообразной ртути. Эта ртуть при подаче электроэнергии начинает излучать ультрафиолет. Эти лучи нельзя увидеть невооружённым глазом, поэтому для того чтобы свет стал видимым, на внутреннюю часть стенок лампочки наносят люминофор.
Получается, что если разбить такую лампочку, то по помещению быстро распространится ртуть. Более того, она может осесть на любых поверхностях и отравить воздух вокруг. Но всё же если помещение довольно большое, то серьёзной опасности для здоровья разбитая лампочка не будет представлять. Всё дело в том, что ртути в ней гораздо меньше, чем даже в градуснике.
Тем не менее через пару часов после того, как вы разобьёте лампочку, вы можете ощутить (хоть и в слабой форме) такие симптомы, как головная боль, головокружение, кровоточивость дёсен и их чувствительность, сонливость, слабость, металлический привкус во рту, отсутствие аппетита, боль в груди тянущего характера. Если вы заметите у себя какой-то из этих признаков после взаимодействия со ртутью, то срочно обратитесь за медицинской помощью.
Для того чтобы свести вероятность летального исхода из-за отравления ртутью к нулю, проветрите помещение, проведите в нём уборку и избавьтесь от осколков лампы (правильно их собирать на плотную бумагу, картон, скотчем или влажной тряпкой, которая пропитана раствором с содой). Также вы можете просто закрыть помещение и сразу же вызвать службу демеркуризации.