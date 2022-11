Как вейп вредит вашим зубам

Правда, до сих пор, как отмечает Карина Ируса, доцент кафедры комплексного ухода и ведущий автор исследования, неизвестна степень воздействия на зубы вейпа, в том числе на развитие кариеса.

Одной из причин, по которой курение электронных сигарет может привести к кариесу, является сахар в жидкости для парения и её вязкость. Дело в том, что эта жидкость при вдыхании прилипает к зубам. Выяснилось также, что из-за вейпинга кариес чаще возникает в тех местах, в которых его обычно не бывает: к примеру, на нижней части передних зубов.

Опубликованы все данные, полученные в ходе исследования, были в издании The Journal of the American Dental Association.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.