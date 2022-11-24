Как вейп вредит вашим зубам

Как вейп вредит вашим зубамЛучше совсем откажитесь от этой вредной привычки
Эксперты из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у любителей вейпа проблемы с зубами встречаются чаще. В частности, такие люди больше подвержены развитию кариеса.
Результаты исследования, проведённого учёными из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса, показали, что вейп может быть опасен для здоровья зубов. Так, те пациенты, которые сообщали, что используют вейп, чаще имели более высокий риск развития кариеса.
Правда, до сих пор, как отмечает Карина Ируса, доцент кафедры комплексного ухода и ведущий автор исследования, неизвестна степень воздействия на зубы вейпа, в том числе на развитие кариеса.
Одной из причин, по которой курение электронных сигарет может привести к кариесу, является сахар в жидкости для парения и её вязкость. Дело в том, что эта жидкость при вдыхании прилипает к зубам. Выяснилось также, что из-за вейпинга кариес чаще возникает в тех местах, в которых его обычно не бывает: к примеру, на нижней части передних зубов.
Опубликованы все данные, полученные в ходе исследования, были в издании The Journal of the American Dental Association.
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