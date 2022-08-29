Как влияет на организм лук, который не вызывает слёз

Как влияет на организм лук, который не вызывает слёзИ как получилось создать такой продукт
При разрезании луковицы повреждаются её клетки. В результате ферменты и прочие вещества, которые обычно не соединяются, выходят наружу и вступают в реакцию. В обычном луке в итоге образуется серосодержащее химическое вещество под названием «син-пропантиал-S-оксид». Это вещество похоже на слезоточивый газ. Когда он вступает в контакт со слезами, то образуется раздражающая глаза кислота.
Некоторым учёным удалось создать новый вид лука. Это генетически модифицированный лук, в котором отсутствует вещество, влияющее на образование син-пропантиал-S-оксида. Однако этот вид лука ещё не начал продаваться.
Так называемый лук без слёз, который можно встретить в супермаркетах, - это Sunions. Специалисты получили его благодаря многократному скрещиванию сортов, в составе которых - мало пирувата. Данное вещество и является побочным продуктом реакции, в результате которой формируется син-пропантиал-S-оксид. А ещё из-за пирувата лук кажется острым. Поэтому резать лук Sunions можно без особых проблем.
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