Как влияет на организм лук, который не вызывает слёз

При разрезании луковицы повреждаются её клетки. В результате ферменты и прочие вещества, которые обычно не соединяются, выходят наружу и вступают в реакцию. В обычном луке в итоге образуется серосодержащее химическое вещество под названием «син-пропантиал-S-оксид». Это вещество похоже на слезоточивый газ. Когда он вступает в контакт со слезами, то образуется раздражающая глаза кислота.

Некоторым учёным удалось создать новый вид лука. Это генетически модифицированный лук, в котором отсутствует вещество, влияющее на образование син-пропантиал-S-оксида. Однако этот вид лука ещё не начал продаваться.