Как вода с лимоном влияет на мочевой пузырь человека

Как вода с лимоном влияет на мочевой пузырь человекаЭтот напиток действительно полезен для организма
Многие с утра выпивают стакан воды с лимоном. Но не все знают об основном эффекте, который такая вода оказывает на организм.
Этот эффект заключается в увлажнении. Коллин Кристенсен, врач-диетолог, подчёркивает, что полезна вода с лимоном лишь тем, что в организм попадает жидкость. А благодаря этому тело продолжает функционировать нормально.
Что касается мочевого пузыря, то употребление большого количества жидкости способствует поддержанию его здоровья. В метаанализе 2015 года говорится, что при высоком потреблении воды снижается концентрация мочи и её кислотность, организм избавляется от избытка соли (за счёт этого вероятность появления камней в почках снижается на 60 процентов).
Также отказаться от воды с лимоном лучше тем, у кого есть проблемы с мочевым пузырём. Например, это люди с интерстициальным циститом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.