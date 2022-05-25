Как вода с лимоном влияет на мочевой пузырь человека

Что касается мочевого пузыря, то употребление большого количества жидкости способствует поддержанию его здоровья. В метаанализе 2015 года говорится, что при высоком потреблении воды снижается концентрация мочи и её кислотность, организм избавляется от избытка соли (за счёт этого вероятность появления камней в почках снижается на 60 процентов).

Также отказаться от воды с лимоном лучше тем, у кого есть проблемы с мочевым пузырём. Например, это люди с интерстициальным циститом.

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