Как волонтёрство улучшает наше здоровье: три способа

Как волонтёрство улучшает наше здоровье: три способаОсобенно это касается пожилых
Люди, которые занимаются волонтёрской деятельностью, делают жизнь других лучше. Исследования также показывают, что такая помощь улучшает и здоровье самих волонтёров.
Чем же полезно волонтёрство?
Улучшение психического и физического здоровья. Исследования показали, что волонтёрство среди взрослых в возрасте 60 лет и старше полезно для их физического и психического здоровья. В частности, у этих людей снижается уровень депрессии и тревоги, особенно у тех, кому 65 лет и больше. Ощущение своей значимости, признательность других тоже могут приводить к снижению стресса. Известно, что меньшее количество стресса в жизни связано с меньшим количеством шансов столкнуться с болезнями сердца, инсультом, депрессией, тревогой, различными общими заболеваниями. Кроме того, у волонтёров ниже риск преждевременной смерти.
Приобретение ценных навыков, наличие цели. У пожилых добровольцев наблюдается повышение самооценки, удовлетворённости жизнью.
Завязывание новых отношений и развитие уже существующих. Один из лучших способов завести друзей - делать что-то вместе с другими людьми. Круг общения у человека после выхода на пенсию может сузиться, поэтому ему так важно создавать и расширять социальные связи.
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