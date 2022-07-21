Как воспоминания становятся положительными или отрицательными

Как воспоминания становятся положительными или отрицательнымиВыяснили специалисты из Института Солка
Способность мозга соотносить чувства с воспоминаниями называется назначением валентности. Эта функция нужна человеку или животному для того, чтобы он в дальнейшем мог опереться на свой опыт и избежать опасности.
В 2016 году стало известно, что на определение валентности влияет группа нейронов, расположенных в базолатеральной миндалине мозга. В новом исследовании специалисты из Института Солка и их коллеги изучили, какую роль играет сигнальная молекула нейротензина для этой группы нейронов. Для этого они при помощи редактирования гена CRISPR выборочно удалили ген нейротензина из клеток мышей.
Оказалось, что мыши, у которых нейротензин больше не мог передавать сигналы группе нейронов в базолатеральной миндалине мозга, больше не могли связывать положительные эмоции с воспоминаниями. При этом интересно, что отрицательная валентность (то есть возможность ассоциировать отрицательные эмоции с воспоминаниями) никак в этом случае не блокировалась.
Всё это означает, что мозг по умолчанию делает человека склонным к страху и осторожности. Другими словами, в мозгу нейроны, связанные с отрицательной валентностью, активируются быстрее, чем те, что связаны с положительной. По мнению Кея Тая, профессора Лаборатории системной нейробиологии Солка и исследователя Медицинского института Говарда Хьюза, эта особенность помогала когда-то людям избежать опасных ситуаций.
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