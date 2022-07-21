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Как воспоминания становятся положительными или отрицательными

Выяснили специалисты из Института Солка
Исследователи обнаружили, что в мозге есть особая молекула, которая связывает эмоции (отрицательные или положительные) с памятью. Результаты этой работы были опубликованы в издании Nature.
Как воспоминания становятся положительными или отрицательными

Способность мозга соотносить чувства с воспоминаниями называется назначением валентности. Эта функция нужна человеку или животному для того, чтобы он в дальнейшем мог опереться на свой опыт и избежать опасности.

В 2016 году стало известно, что на определение валентности влияет группа нейронов, расположенных в базолатеральной миндалине мозга. В новом исследовании специалисты из Института Солка и их коллеги изучили, какую роль играет сигнальная молекула нейротензина для этой группы нейронов. Для этого они при помощи редактирования гена CRISPR выборочно удалили ген нейротензина из клеток мышей.

Как воспоминания становятся положительными или отрицательными

Оказалось, что мыши, у которых нейротензин больше не мог передавать сигналы группе нейронов в базолатеральной миндалине мозга, больше не могли связывать положительные эмоции с воспоминаниями. При этом интересно, что отрицательная валентность (то есть возможность ассоциировать отрицательные эмоции с воспоминаниями) никак в этом случае не блокировалась.

Всё это означает, что мозг по умолчанию делает человека склонным к страху и осторожности. Другими словами, в мозгу нейроны, связанные с отрицательной валентностью, активируются быстрее, чем те, что связаны с положительной. По мнению Кея Тая, профессора Лаборатории системной нейробиологии Солка и исследователя Медицинского института Говарда Хьюза, эта особенность помогала когда-то людям избежать опасных ситуаций.

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