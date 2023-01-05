Как вредят здоровью пластиковые окна зимой

Считается, что «потеть» пластиковые окна зимой начинают из-за того, что они сами по себе некачественные. Однако это миф. Причин запотевания таких окон может быть несколько.

Конденсат на окнах, если его очень много, говорит о том, что воздух в помещении очень влажный. Из-за этого в подобных условиях быстрее станут развиваться опасные микроорганизмы, грибки, может начать отслаиваться штукатурка, шпатлёвка, отделочные материалы, деформироваться пол (если он деревянный). Всё это может навредить вашему здоровью.