Как вредят здоровью пластиковые окна зимой

Как вредят здоровью пластиковые окна зимойИ можно ли уменьшить этот вред
В холодное время года пластиковые окна часто начинают запотевать. И это может нанести вред здоровью человека.
Фото: ALP
Считается, что «потеть» пластиковые окна зимой начинают из-за того, что они сами по себе некачественные. Однако это миф. Причин запотевания таких окон может быть несколько.
Конденсат на окнах, если его очень много, говорит о том, что воздух в помещении очень влажный. Из-за этого в подобных условиях быстрее станут развиваться опасные микроорганизмы, грибки, может начать отслаиваться штукатурка, шпатлёвка, отделочные материалы, деформироваться пол (если он деревянный). Всё это может навредить вашему здоровью.
Среди причин запотевания пластиковых окон выделяют следующие. Это недостаточная энергоэффективность стеклопакета (в этом случае может помочь замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный с энергосбережением), недостаточный либо нерегулярный прогрев помещения, плохая вентиляция (или её нет вообще), широкий подоконник, неправильный монтаж окна.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.