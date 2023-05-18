Как время суток влияет на количество сжигаемого жира

Как время суток влияет на количество сжигаемого жираИменно при воздействии на человека холода
Известно, что при кратковременном воздействии низких температур активируется бурый жир, который помогает сжигать калории. Но в ходе нового исследования эксперты обнаружили, что реакция организма при этом различается у мужчин и женщин в зависимости от времени суток.
Бурый жир, или бурая жировая ткань, - это особый тип жира, который активируется при воздействии на тело низких температур. Основная роль этого жира заключается в выработке тепла для поддержания температуры тела. Достигается это за счёт сжигания калорий, в особенности - жира.
В рамках нового исследования учёные узнали, что оптимальное время для воздействия холода приходится на определённый момент 24-часового цикла организма. Терапия холодом по утрам для мужчин оказалась более полезной, чем по вечерам.
Команда учёных провела исследование с участием 24 худощавых взрослых: 12 мужчин (возраст - 18-31 лет; ИМТ - 18-26 кг/м2) и 12 женщин (возраст - 18-29 лет; ИМТ - 18-26 кг/м2). Утром и вечером на всех участников оказывалось воздействие холода с использованием наполненных водой матрасов. Температуру воды снижали постепенно до появления озноба или до 9 градусов Цельсия. После этого участников подвергали воздействию стабильного холода ещё на 90 минут.
По итогам эксперимента выяснилось, что у мужчин затраты энергии, вызванные холодом, и температура кожи были выше утром, чем вечером. А вот у женщин от времени суток это не зависело, хотя они были более устойчивы в целом к холоду утром, чем вечером.
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