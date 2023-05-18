Как время суток влияет на количество сжигаемого жира

Команда учёных провела исследование с участием 24 худощавых взрослых: 12 мужчин (возраст - 18-31 лет; ИМТ - 18-26 кг/м2) и 12 женщин (возраст - 18-29 лет; ИМТ - 18-26 кг/м2). Утром и вечером на всех участников оказывалось воздействие холода с использованием наполненных водой матрасов. Температуру воды снижали постепенно до появления озноба или до 9 градусов Цельсия. После этого участников подвергали воздействию стабильного холода ещё на 90 минут.

По итогам эксперимента выяснилось, что у мужчин затраты энергии, вызванные холодом, и температура кожи были выше утром, чем вечером. А вот у женщин от времени суток это не зависело, хотя они были более устойчивы в целом к холоду утром, чем вечером.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.