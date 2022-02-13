Как всегда высыпаться и вставать бодрым: семь советов

Специалист-сомнолог из Института медицины сна Петра Ковалска отмечает, что отказ от сна или даже его сокращение может сильно навредить организму. При этом нельзя точно сказать, сколько отдельному человеку требуется сна в норме, так как каждый случай - индивидуален. Самое главное - спать столько, чтобы после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим.

Вообще, как отмечает эксперт, здоровому человеку не нужно ничего специально делать, чтобы легко засыпать и просыпаться. Единственное, что нужно учесть, - ложиться в нужное время. Однако если с этим проблемы, то нужно попытаться перестроить свой режим сна и как минимум несколько недель соблюдать гигиену сна. Если и это не помогло, то необходимо обратиться к специалисту.

Кроме того, врач предупредила, что слишком усердные попытки улучшить качество сна могут, наоборот, ухудшить ситуацию. Тем не менее она дала несколько советов о том, как нормализовать сон.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это касается и выходных.