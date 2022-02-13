Как всегда высыпаться и вставать бодрым: семь советов

Как всегда высыпаться и вставать бодрым: семь советовО них рассказывает врач-сомнолог
Специалист-сомнолог из Института медицины сна Петра Ковалска отмечает, что отказ от сна или даже его сокращение может сильно навредить организму. При этом нельзя точно сказать, сколько отдельному человеку требуется сна в норме, так как каждый случай - индивидуален. Самое главное - спать столько, чтобы после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим.
Вообще, как отмечает эксперт, здоровому человеку не нужно ничего специально делать, чтобы легко засыпать и просыпаться. Единственное, что нужно учесть, - ложиться в нужное время. Однако если с этим проблемы, то нужно попытаться перестроить свой режим сна и как минимум несколько недель соблюдать гигиену сна. Если и это не помогло, то необходимо обратиться к специалисту.
Кроме того, врач предупредила, что слишком усердные попытки улучшить качество сна могут, наоборот, ухудшить ситуацию. Тем не менее она дала несколько советов о том, как нормализовать сон.
- Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Это касается и выходных.
- Комната, где вы спите, должна быть тихой, тёмной и регулярно проветриваться. Эксперт отмечает, что температура в помещении должна находиться в пределах 18-22 градусов Цельсия.
- Используйте постель только по назначению. То есть для сна. В кровати не рекомендуется есть, работать или смотреть телевизор.
- Откажитесь от кофеина и никотина после четырёх часов дня. Это поможет быстрее заснуть.
- Отложите смартфон, выключите ноутбук за три часа до сна. Всё дело в том, что голубой свет негативно влияет на сон.
- Регулярно гуляйте на свежем воздухе. Это также позволит улучшить качество сна. А вот от спорта за три-четыре часа до отхода ко сну нужно отказаться.
- Ужинайте за три-четыре часа до сна. При этом вечером перед сном врач не советует употреблять алкоголь.
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