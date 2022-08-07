Как вы будете себя чувствовать, минута за минутой, если вас похоронят заживо

В действительности быть похороненным заживо - это одна из худших вещей, которая может произойти с человеком. Причём в этом случае всё может происходить по двум сценариям.

Первый сценарий заключается в том, что вас похоронят прямо в гробу. Спустя минуту у вас повысится кровяное давление, поскольку вы начнёте паниковать. На самом деле если вас уже похоронили заживо, то вы почти наверняка не выживете, считают специалисты. Правда, всё-таки шанс остаться в живых есть всегда. Важно при этом следить за своим дыханием. Гроб среднего размера вмещает в себя примерно 886 литров воздуха, а объём тела среднестатистического человека составляет 66 литров. Получается, что для дыхания у вас останется 820 литров воздуха, и из них 164 литра - кислород. Среднестатистическому человеку необходимо 23 литра кислорода в час, а значит, кислорода вам в гробу хватит чуть больше чем на семь часов.

Если вас похоронили в более дешёвом гробу, то у вас будет шанс выбраться. Дерево, из которого сделан этот гроб, - гораздо более хрупкое, чем его дорогие аналоги. Чтобы вас заметили, вам нужно постараться как можно чаще и громче стучать по крышке. Но лучше не кричать, иначе запасы кислорода у вас вскоре иссякнут. Это можно всё делать уже спустя две минуты.

К третьей минуте ваше дыхание уже должно находиться под контролем. Вам необходимо положить руки на грудь, причём они должны быть согнуты в локтях. Далее вы должны попытаться снять рубашку и надеть её на голову. Нужно завязать при этом рубашку узлом так, чтобы единственное отверстие находилось в изголовье.

К пятой минуте нужно начать пинать крышку гроба настолько сильно, насколько это возможно. Если гроб дешёвый, то его крышка, скорее всего, уже раскололась под тяжестью земли.