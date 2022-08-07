Как вы будете себя чувствовать, минута за минутой, если вас похоронят заживо

Как вы будете себя чувствовать, минута за минутой, если вас похоронят заживоИ будет ли у вас шанс выжить
В действительности быть похороненным заживо - это одна из худших вещей, которая может произойти с человеком. Причём в этом случае всё может происходить по двум сценариям.
Первый сценарий заключается в том, что вас похоронят прямо в гробу. Спустя минуту у вас повысится кровяное давление, поскольку вы начнёте паниковать. На самом деле если вас уже похоронили заживо, то вы почти наверняка не выживете, считают специалисты. Правда, всё-таки шанс остаться в живых есть всегда. Важно при этом следить за своим дыханием. Гроб среднего размера вмещает в себя примерно 886 литров воздуха, а объём тела среднестатистического человека составляет 66 литров. Получается, что для дыхания у вас останется 820 литров воздуха, и из них 164 литра - кислород. Среднестатистическому человеку необходимо 23 литра кислорода в час, а значит, кислорода вам в гробу хватит чуть больше чем на семь часов.
Если вас похоронили в более дешёвом гробу, то у вас будет шанс выбраться. Дерево, из которого сделан этот гроб, - гораздо более хрупкое, чем его дорогие аналоги. Чтобы вас заметили, вам нужно постараться как можно чаще и громче стучать по крышке. Но лучше не кричать, иначе запасы кислорода у вас вскоре иссякнут. Это можно всё делать уже спустя две минуты.
К третьей минуте ваше дыхание уже должно находиться под контролем. Вам необходимо положить руки на грудь, причём они должны быть согнуты в локтях. Далее вы должны попытаться снять рубашку и надеть её на голову. Нужно завязать при этом рубашку узлом так, чтобы единственное отверстие находилось в изголовье.
К пятой минуте нужно начать пинать крышку гроба настолько сильно, насколько это возможно. Если гроб дешёвый, то его крышка, скорее всего, уже раскололась под тяжестью земли.
К десятой минуте крышка гроба должна приоткрыться, но в гроб при этом начнёт падать земля. Нужно постараться прижать её к стенкам гроба.
На двенадцатую минуту у вас уже должно быть достаточно места, чтобы сесть в гробу. К пятнадцатой минуте вы должны как можно быстрее постараться выбраться наверх, иначе вы задохнётесь из-за земли. То есть на всё у вас останется всего две минуты.
А что произошло бы с вами, если бы вы были похоронены без гроба? Такое случается во время природных катастроф вроде оползней. В этом случае, к сожалению, шансы на выживание - нулевые.
Уже в первую минуту из-за грязи вам станет тяжело дышать. И даже если у вас будет небольшое пространство для дыхания, всё равно если вы будете находиться на глубине в почти два метра, то на вас будет давить почти две тысячи килограммов грязи. Спустя всего одну минуту ваш мозг начнёт умирать от недостатка кислорода.
Спустя 1,5 минуты вы столкнётесь с кислородным голоданием или одышкой. Если вы находитесь при этом в плохой физической форме, то уже на этом этапе потеряете сознание. Далее мозг начнёт отключать все важные жизненные процессы, в том числе метаболические процессы.
Через две минуты вы, скорее всего (если вы не дайвер), уже потеряете сознание. У вас ещё будет вероятность спастись, но только если вас в этот момент откопают.
Через три минуты ваши органы начнут постепенно отключаться. Но сердце всё ещё продолжает работать, причём очень активно.
Спустя шесть минут у вас будут функционировать лишь сердце и мозг. Но в этом случае повреждение мозга уже необратимо. То есть вы в любом случае утратите часть двигательных или когнитивных (мыслительных) способностей.
К семи минутам повреждение мозга станет умеренным. Пульс постепенно начнёт снижаться.
Спустя 10 минут реанимация человека уже становится невозможной. То есть мозгу настолько долго не хватало кислорода, что повреждения затронули жизненно важные области. На этом этапе жизнь можно поддерживать в человеке лишь механически.
Далее сердце сделает последний удар и температура тела упадёт из-за отсутствия физической активности. Спустя 15 минут вы достигните состояния, которое называется «холодным и мёртвым». Однако человек не считается мёртвым до тех пор, пока его мозговая активность полностью не исчезнет и температура тела не повысится.
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