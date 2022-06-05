Как выбрать безопасное растительное масло: важны три пункта на этикетке

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Как выбрать безопасное растительное масло: важны три пункта на этикеткеПри покупке нужно обратить внимание именно на них
Растительное масло часто используется для приготовления самых разных блюд. Однако в магазине не всегда легко бывает определить, качественный ли продукт перед вами. Поэтому эксперты советуют внимательно читать то, что написано на этикетке.
Большинство при покупке подсолнечного, оливкового или другого растительного масла руководствуются только его ценой. Но это вовсе не правильный подход. На самом деле важно внимательно изучить этикетку продукта. На ней должны быть указаны три пункта.
- Без ГМО. Первым дело поищите, есть ли информация об отсутствии ГМО. Особенно важно обращать на это внимание пожилым людям.
- Отсутствие холестерина и натрия. В качественных маслах вы точно не найдёте этих компонентов. Также подобные масла будут содержать много витамина Е и жиров.
- Технология отжима. В зависимости от технологии, которая используется, масло будет разного качества. Сейчас в основном производители обращаются к двум технологиям: экстрагирования и отжима. Полезнее всего масло получается, если применяется вторая технология.
Стоит помнить и ещё о нескольких моментах. Первый - употребление различных видов масел (это нужно для того, чтобы рацион был сбалансированным). Второй момент касается приготовления блюд. Лучше всего будет, если вы сначала нагреете сковороду, а затем добавите туда холодное масло.
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