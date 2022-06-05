Как выбрать безопасное растительное масло: важны три пункта на этикетке

Отсутствие холестерина и натрия. В качественных маслах вы точно не найдёте этих компонентов. Также подобные масла будут содержать много витамина Е и жиров.

Технология отжима. В зависимости от технологии, которая используется, масло будет разного качества. Сейчас в основном производители обращаются к двум технологиям: экстрагирования и отжима. Полезнее всего масло получается, если применяется вторая технология.

Стоит помнить и ещё о нескольких моментах. Первый - употребление различных видов масел (это нужно для того, чтобы рацион был сбалансированным). Второй момент касается приготовления блюд. Лучше всего будет, если вы сначала нагреете сковороду, а затем добавите туда холодное масло.

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