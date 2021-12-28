Как выбрать качественный тёмный шоколад и на что обращать внимание в его составе

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Как выбрать качественный тёмный шоколад и на что обращать внимание в его составеНекоторых компонентов в нём быть не должно
Тёмный шоколад действительно полезен для здоровья. Однако его нужно уметь правильно выбирать. Об этом - в статье издания Al Araby.
При выборе шоколада необходимо учитывать несколько важных компонентов. Это, например, процент какао-бобов. Лучше всего - чтобы он был максимально высоким.
Следующий ингредиент - молоко. В составе этого продукта (именно тёмного шоколада) его не должно быть.
Помимо того, в тёмном шоколаде в идеале должно быть как можно меньше сахара и как можно больше какао. Тогда продукт будет считаться качественным.
Ещё важно, чтобы в составе было обозначено какао-масло. А вот молочный жир или растительный жир - то, чего там также быть не должно.
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Источник: ИноСМИ