Как выбрать качественный тёмный шоколад и на что обращать внимание в его составе

При выборе шоколада необходимо учитывать несколько важных компонентов. Это, например, процент какао-бобов. Лучше всего - чтобы он был максимально высоким.

Следующий ингредиент - молоко. В составе этого продукта (именно тёмного шоколада) его не должно быть.

Помимо того, в тёмном шоколаде в идеале должно быть как можно меньше сахара и как можно больше какао. Тогда продукт будет считаться качественным.