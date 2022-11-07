Как выбрать полезную для организма хурму: советы экспертов

Если вы хотите купить хорошую хурму, то обращайте внимание на несколько факторов. Это степень мягкости, цвет, форма, плодоножка, кожица.

Чересчур мягкую хурму эксперты покупать не советуют. Дело в том, что такой фрукт может испортиться уже через несколько дней, да и его мякоть, скорее всего, будет подгнившей. А это скажется на вкусе хурмы. Самый насыщенный вкус будет у плода, который обладает умеренной твёрдостью.

Самыми спелыми и самыми полезными с точки зрения различных веществ в их составе считаются плоды тёмных оттенков. Такие плоды имеют цвет, близкий к красновато-коричневому.