Как выбрать самые полезные для здоровья бананы

Гуава вкуснее тогда, когда она не совсем дозрела. Зелёные бананы при этом содержат вещества, которые способствуют правильной работе кишечника.

В слегка недозрелых бананах содержится более устойчивый крахмал. Это вещество организм человека переварить нормально не может, однако оно может играть роль пребиотика. При употреблении продуктов с пребиотиками снижается вероятность столкнуться с раком кишечника.