Сегодня в 13:34

Как выбрать самые свежие и полезные яблоки

Нужно обратить внимание на четыре момента

Давно известно о пользе яблок. Но выбирать самые вкусные, спелые и полезные плоды умеют не все. Издание Sohu рассказало, какие особенности при этом стоит учитывать.