Как выбрать самые свежие и полезные яблоки

Сегодня в 13:34
1 мин.
Как выбрать самые свежие и полезные яблокиНужно обратить внимание на четыре момента
Давно известно о пользе яблок. Но выбирать самые вкусные, спелые и полезные плоды умеют не все. Издание Sohu рассказало, какие особенности при этом стоит учитывать.
Существует большое количество разных сортов яблок. Однако понять сразу, каким будет фрукт на вкус, довольно сложно. Тем не менее свежесть яблок можно определить, если обратить внимание на четыре пункта.
- Кожура. Лучше всего покупать яблоки с шероховатой кожурой. Причём чем более шероховатый фрукт на ощупь, тем больше в нём сахара и тем он будет слаще.
- Цвет. У вкусных и сладких яблок на кожуре вы найдёте полосатые линии. И чем больше таких линий, тем слаще фрукты. Эти линии могут быть и красного цвета.
- Нижняя часть яблока. У сладкого и богатого питательными веществами яблока нижняя часть будет круглая и большая.
- Черенок. Если черенок зеленоватый, это значит, что яблоко свежее. А вот если он коричневого цвета и с лёгкостью ломается, то такой фрукт уже довольно старый и не сочный.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.