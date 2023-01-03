Как заботиться о своём здоровье в новом году, если у вас аллергия или астма

Доктор Кэтлин Мэй, президент Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, прежде всего посоветовала людям с астмой или аллергией питаться в новом году правильно. Это позволит избежать пищевых аллергенов. Кроме того, носите с собой два инъектора адреналина, чтобы в случае чего ими воспользоваться.

При необходимости запишитесь на приём к аллергологу. Он поможет вам разработать план действий при приступах астмы либо при аллергии.