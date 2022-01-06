Как заглушить тягу к сладкому: советует диетолог

Как заглушить тягу к сладкому: советует диетологЕсть несколько способов
Тяга к сладкому после приёма пищи, по словам диетолога Кайсы Асп, объясняется нередко тем, что организм не получил достаточно энергии ранее. То есть с «простой» едой в течение дня. При этом существуют несколько способов избавиться от такой потребности в сладком.
Специалист советует, прежде всего, во время обеда наполовину заполнять тарелку овощами. Среди них - обязательно бобовые, морковь, капуста, богатые клетчаткой. Оставшуюся часть тарелки можно заполнить углеводами и белками.
Важно не переедать и уделять внимание хорошим и сытным перекусам, добавляет эксперт. Это тоже позволит побороть тягу к сладкой пище после обеда. Из подобных видов перекуса Кайса Асп называет йогурт, творог с ягодами, пару хлебцев с бананом, бутерброд с цельнозерновым хлебом.
Иногда стремление съесть сладкое может объясняться эмоциональным состоянием, привычкой. В этом случае нужно поработать над собой и попытаться изменить своё поведение.
По мнению диетолога, на самом деле в том, чтобы время от времени съедать что-то сладкое, нет ничего плохого. Важно при этом употреблять в достаточном количестве мясо, кисломолочные продукты, морепродукты, рыбу, яйца, цельнозерновые, бобовые, корнеплоды.
Ещё один совет эксперта - необходимо придерживаться «осознанного питания».
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