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Как заглушить тягу к сладкому: советует диетолог

Есть несколько способов
После обеда нередко хочется съесть какую-нибудь сладость. Однако это не только вредно для организма, но и часто представляет собой потребность организма в совсем другом. Об этом - в материале Expressen.
Как заглушить тягу к сладкому: советует диетолог

Тяга к сладкому после приёма пищи, по словам диетолога Кайсы Асп, объясняется нередко тем, что организм не получил достаточно энергии ранее. То есть с «простой» едой в течение дня. При этом существуют несколько способов избавиться от такой потребности в сладком.

Специалист советует, прежде всего, во время обеда наполовину заполнять тарелку овощами. Среди них - обязательно бобовые, морковь, капуста, богатые клетчаткой. Оставшуюся часть тарелки можно заполнить углеводами и белками.

Важно не переедать и уделять внимание хорошим и сытным перекусам, добавляет эксперт. Это тоже позволит побороть тягу к сладкой пище после обеда. Из подобных видов перекуса Кайса Асп называет йогурт, творог с ягодами, пару хлебцев с бананом, бутерброд с цельнозерновым хлебом.

Как заглушить тягу к сладкому: советует диетолог

Иногда стремление съесть сладкое может объясняться эмоциональным состоянием, привычкой. В этом случае нужно поработать над собой и попытаться изменить своё поведение.

По мнению диетолога, на самом деле в том, чтобы время от времени съедать что-то сладкое, нет ничего плохого. Важно при этом употреблять в достаточном количестве мясо, кисломолочные продукты, морепродукты, рыбу, яйца, цельнозерновые, бобовые, корнеплоды.

Ещё один совет эксперта - необходимо придерживаться «осознанного питания».

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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