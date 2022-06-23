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Как загрязнённый воздух дома вредит лёгким

Рассказали специалисты из Барселонского института глобального здравоохранения
Известно, что грязный воздух негативно сказывается на здоровье человека. При этом, как недавно выяснилось, ухудшает он и работу лёгких даже молодых людей. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Environment International.
Как загрязнённый воздух дома вредит лёгким

Есть несколько типов загрязнения воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха предполагает наличие в нём вредных частиц PM 2,5. Существует также бытовое загрязнение воздуха, и оно возникает при использовании неэффективных методов приготовления пищи (например, когда применяется уголь, керосин).

В исследовании Отавио Ранзани и других специалистов изучались данные о 1044 молодых людях в возрасте от 20 до 26 лет. Взята эта информация была из исследования детей и родителей штата Андхра-Прадеш (APCAPS), проведённого в 2010-2012 годах. Учёные измеряли у них функцию лёгких.

Как загрязнённый воздух дома вредит лёгким

По итогам анализа обнаружилось, что бытовое загрязнение воздуха (то есть загрязнения воздуха в домах) приводит к снижению функции лёгких. Причём особенно это заметно было у тех молодых людей, которые жили в семьях, где пользовались невентилируемыми печами, работающими на биомассе: у них объём лёгких снизился на 211 мл. Также специалисты выяснили, что на ухудшение работы лёгких влияют и частицы PM 2,5.

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