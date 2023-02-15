Как замороженные или охлаждённые готовые блюда вредят нашей планете

В ходе нового исследования специалисты сравнили питательность, выбросы парниковых газов и стоимость 54 охлажденных или замороженных готовых блюд и их домашних аналогов.

Выяснилось, что в готовой пище средний уровень добавленных сахаров был гораздо выше, чем в домашних блюдах. Также выбросы парниковых газов при производстве готовых блюд были намного выше, чем при приготовлении домашних блюд.