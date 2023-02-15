Как замороженные или охлаждённые готовые блюда вредят нашей планете

Как замороженные или охлаждённые готовые блюда вредят нашей планетеОб этом рассказали учёные из Университета Абердина
В ходе нового исследования выяснилось, что готовая пища не только не так питательна, как домашняя, но и сильнее вредит природе.
Фото: The Grocer
В ходе нового исследования специалисты сравнили питательность, выбросы парниковых газов и стоимость 54 охлажденных или замороженных готовых блюд и их домашних аналогов.
Выяснилось, что в готовой пище средний уровень добавленных сахаров был гораздо выше, чем в домашних блюдах. Также выбросы парниковых газов при производстве готовых блюд были намного выше, чем при приготовлении домашних блюд.
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Выбросы, связанные с готовыми блюдами животного происхождения, были почти на 40% выше, чем у аналогичных домашних блюд. Что касается блюд растительного происхождения, то уровни выбросов парниковых газов у них примерно одинаковые.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Public Health Nutrition.