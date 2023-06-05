Как заснуть в жаркую погоду: шесть способов

Наиболее распространённая причина плохого сна у людей в Великобритании (34% случаев) - это жара. К счастью, эксперт по сну в Dreams Сэмми Марго дала несколько советов, как облегчить засыпание и улучшить сон в такую погоду.

Мокрая простыня. Намочите холодной водой простыню и повесьте её перед открытым окном. Ветер будет дуть на эту простыню и охлаждать комнату.

Металлический предмет. Ещё один способ - держать в пределах досягаемости на прикроватной тумбочке холодный металлический предмет. Это может быть, например, ложка. При помощи неё вы можете охлаждать запястья или шею перед сном.

Постельное бельё из морозилки. За несколько часов до отхода ко сну положите наволочки и простыни в полиэтиленовый пакет, а его - в морозильную камеру. Так вы будете спать на прохладной поверхности.