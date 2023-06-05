Как заснуть в жаркую погоду: шесть способов

Как заснуть в жаркую погоду: шесть способовРассказала эксперт по сну
Вы проснулись ночью в поту из-за жары и не можете снова заснуть? Вот что вам поможет в этом случае.
Наиболее распространённая причина плохого сна у людей в Великобритании (34% случаев) - это жара. К счастью, эксперт по сну в Dreams Сэмми Марго дала несколько советов, как облегчить засыпание и улучшить сон в такую погоду.
Мокрая простыня. Намочите холодной водой простыню и повесьте её перед открытым окном. Ветер будет дуть на эту простыню и охлаждать комнату.
Металлический предмет. Ещё один способ - держать в пределах досягаемости на прикроватной тумбочке холодный металлический предмет. Это может быть, например, ложка. При помощи неё вы можете охлаждать запястья или шею перед сном.
Постельное бельё из морозилки. За несколько часов до отхода ко сну положите наволочки и простыни в полиэтиленовый пакет, а его - в морозильную камеру. Так вы будете спать на прохладной поверхности.
Прохладные лосьоны. Если вы пользуетесь какими-то косметическими средствами, то храните их в холодильнике.
Охлаждающее постельное бельё. Ищите постельные принадлежности из дышащих материалов: бамбука или хлопка. Они помогут регулировать температуру тела. За несколько часов до сна вы можете наполнить также холодной водой грелку. Приложите её к ногам или другим частям тела, чтобы вам было легче заснуть.
Наконец, последний совет - это наполнить неглубокую миску льдом и поставить её у вентилятора.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.