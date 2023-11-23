Как завтрак поможет вам похудеть: шесть способов

Вот какими преимуществами для похудения обладает завтрак.

Может дать вам энергию. По данным клиники Кливленда, завтрак помогает в течение дня оставаться бодрым и сосредоточенным, улучшает общую физическую подготовку, умственную работоспособность. Когда мы чувствуем себя вялыми, утомлёнными, то с большей вероятностью пропустим тренировку или съедим что-то вредное.

Насытит. Благодаря завтраку вы не будете ощущать сильный голод в течение дня. Но для насыщения важно, чтобы в первый приём пищи входили белки, полезные жиры, клетчатка.

Поможет избежать тяги к еде ночью. Обычно те, кто пропускает завтрак, по ночам едят много углеводов.