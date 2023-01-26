Как жирная пища мешает контролировать питание

Уже спустя где-то 10-14 дней потребления жирной и калорийной пищи астроциты перестают реагировать на попытки мозга регулировать потребление калорий. В итоге нарушается передача сигналов желудку и задерживается его опорожнение. То есть с пищеварением у человека возникают проблемы.

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