Фитнес и здоровье
16:26, 26 января 2023
1 мин.

Как жирная пища мешает контролировать питание

Рассказали учёные

Новое исследование, проведённое на крысах, показало, что при регулярном потреблении продуктов с высоким содержанием жиров может ухудшиться способность мозга контролировать потребление калорий. Все выводы этого исследования были опубликованы в издании The Journal of Physiology.

Как жирная пища мешает контролировать питание

Фото: Beachbody on Demand

Учёные обнаружили, что после коротких периодов кормления крыс высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров их мозг привыкает к этому и перестаёт реагировать на то, что они едят. Эксперты из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в США полагают, что в краткосрочной перспективе потребление калорий регулируется клетками астроцитами. Эти клетки отвечают за сигнальный путь между кишечником и мозгом. Однако это взаимодействие нарушается, когда организм постоянно получает пищу с большим количеством калорий и жиров.

Как жирная пища мешает контролировать питание

Pixabay

Уже спустя где-то 10-14 дней потребления жирной и калорийной пищи астроциты перестают реагировать на попытки мозга регулировать потребление калорий. В итоге нарушается передача сигналов желудку и задерживается его опорожнение. То есть с пищеварением у человека возникают проблемы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров