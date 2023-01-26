Как жирная пища мешает контролировать питание

Как жирная пища мешает контролировать питаниеРассказали учёные
Новое исследование, проведённое на крысах, показало, что при регулярном потреблении продуктов с высоким содержанием жиров может ухудшиться способность мозга контролировать потребление калорий. Все выводы этого исследования были опубликованы в издании The Journal of Physiology.
Фото: Beachbody on Demand
Учёные обнаружили, что после коротких периодов кормления крыс высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров их мозг привыкает к этому и перестаёт реагировать на то, что они едят. Эксперты из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в США полагают, что в краткосрочной перспективе потребление калорий регулируется клетками астроцитами. Эти клетки отвечают за сигнальный путь между кишечником и мозгом. Однако это взаимодействие нарушается, когда организм постоянно получает пищу с большим количеством калорий и жиров.
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Уже спустя где-то 10-14 дней потребления жирной и калорийной пищи астроциты перестают реагировать на попытки мозга регулировать потребление калорий. В итоге нарушается передача сигналов желудку и задерживается его опорожнение. То есть с пищеварением у человека возникают проблемы.
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