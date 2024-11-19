Какао и зелёный чай оказались полезны при стрессе

В новом исследовании участвовали молодые взрослые здоровые люди. Им давали на завтрак два круассана с 10 г солёного масла, 1,5 ломтика сыра чеддер и 250 мл цельного молока, а также какао с высоким или низким содержанием флаванолов.

Выяснилось, что употребление жирной пищи с напитком с низким содержанием флаванолов при психическом стрессе ухудшает работу сосудов (на 1,29% от общей массы тела). Данный эффект сохраняется до 90 минут после окончания стрессового события.

Также результаты эксперимента показали, что какао-напиток с высоким содержанием флаванолов помогал предотвратить ухудшение функционирования сосудов после стресса и употребления жирной еды.

Получить флавоноиды также можно из зелёного, чёрного чая или ягод.

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