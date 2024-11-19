Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2024, 17:15
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Какао и зелёный чай оказались полезны при стрессе

Вот что выяснили учёные
Часто во время стресса мы едим вредные продукты. Однако новое исследование показало, что какао или зелёный чай могут защитить сосудистую систему от негативного влияния такой пищи.
Какао и зелёный чай оказались полезны при стрессе
© Unsplash/CC0 Public Domain

В ходе нового исследования команда учёных обнаружила, что употребление какао с высоким содержанием флаванолов вместе с жирной пищей может нейтрализовать часть эффектов жирной пищи и защитить сосудистую систему от стресса. Опубликованы результаты этой работы были в журнале Food and Function.

© Yahoo

В новом исследовании участвовали молодые взрослые здоровые люди. Им давали на завтрак два круассана с 10 г солёного масла, 1,5 ломтика сыра чеддер и 250 мл цельного молока, а также какао с высоким или низким содержанием флаванолов.

Выяснилось, что употребление жирной пищи с напитком с низким содержанием флаванолов при психическом стрессе ухудшает работу сосудов (на 1,29% от общей массы тела). Данный эффект сохраняется до 90 минут после окончания стрессового события.

Также результаты эксперимента показали, что какао-напиток с высоким содержанием флаванолов помогал предотвратить ухудшение функционирования сосудов после стресса и употребления жирной еды.

Получить флавоноиды также можно из зелёного, чёрного чая или ягод.

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