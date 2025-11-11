Какао поможет вам избежать последствий длительного сидения

После употребления напитка, в котором было мало флаванолов, у обеих групп появились признаки снижения функции артерий и повышения артериального давления. С другой стороны, у тех, кто пил какао с высоким содержанием этих веществ, такого эффекта не наблюдалось.

Также в статье, опубликованной в Journal of Physiology, отмечается, что впервые специалистам удалось показать эффективность флавонолов в профилактике ухудшения работы сосудов из-за сидячего образа жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.