Какао поможет вам избежать последствий длительного сидения

Какао поможет вам избежать последствий длительного сиденияЭто показало одно научное исследование
Согласно результатам новой научной работы, чашка какао перед многочасовым сидением помогает защитить артерии благодаря содержащимся в нём флаванолам. Эти вещества связаны с улучшением здоровья сердца.
В ходе недавнего исследования учёные наблюдали за 40 здоровыми молодыми людьми, половина из которых была в хорошей физической форме, а другая — в менее подтянутой. Каждый участник пил какао с высоким содержанием флаванолов (не менее 695 мг) или с минимальным их количеством (5,6 мг), а затем сидел неподвижно в течение двух часов.
После употребления напитка, в котором было мало флаванолов, у обеих групп появились признаки снижения функции артерий и повышения артериального давления. С другой стороны, у тех, кто пил какао с высоким содержанием этих веществ, такого эффекта не наблюдалось.
Также в статье, опубликованной в Journal of Physiology, отмечается, что впервые специалистам удалось показать эффективность флавонолов в профилактике ухудшения работы сосудов из-за сидячего образа жизни.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.