Какая диета опаснее всего для мозга

Какая диета опаснее всего для мозгаОна может привести к диабету
Результаты исследования, проведённого нейробиологами Синь-Фу Чжоу и Ларисой Бобровской, показали, что уже через 30 недель у мышей развивается сахарный диабет, если те будут питаться всё это время жирной пищей. Помимо этого, оказалось, что у животных ухудшились когнитивные способности, в том числе обострилась болезнь Альцгеймера, появилась тревога и депрессия.
По словам профессора Бобровской, у людей с ожирением вероятность развития депрессии повышается на 55 процентов. А если такие пациенты страдают диабетом, то риск увеличивается ещё в два раза.
Есть несколько видов жиров, но особо опасными для мозга (из-за повышения вероятности развития деменции) являются насыщенные жиры. Они, как и другие трансжирные кислоты, могут при употреблении нарушить пластичность мозга.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.