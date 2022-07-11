Какая диета опаснее всего для мозга

По словам профессора Бобровской, у людей с ожирением вероятность развития депрессии повышается на 55 процентов. А если такие пациенты страдают диабетом, то риск увеличивается ещё в два раза.

Есть несколько видов жиров, но особо опасными для мозга (из-за повышения вероятности развития деменции) являются насыщенные жиры. Они, как и другие трансжирные кислоты, могут при употреблении нарушить пластичность мозга.

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