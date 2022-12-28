Какая диета поможет укрепить кости

Делать кости крепкими помогает пища, содержащая много кальция. Это тофу, сардины, молочные продукты. Дети от 9 до 18 лет должны в день получать 1300 мг кальция, взрослые в возрасте 19-50 лет - 1000 мг, женщины старше 50 и мужчины старше 70 - 1200 мг.

Кроме того, здоровью костей поможет помочь кофе. Но при этом выпивать важно одну-две чашки в день максимум. Согласно результатам исследования Чин-Лун Чуна из Гонконгского университета, между кофе и увеличением плотности костей в верхней части бедра, поясничном отделе позвоночника существует связь.

Помимо этого, для здоровья скелета важно сжигать калории.

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