Какая диета приведёт к потере памяти с возрастом

В рамках исследования более 3500 здоровых пожилых людей случайным образом распределили для получения ежедневной добавки флаванола (в виде таблеток) или плацебо. Они принимали всё в течение трёх лет. Активная добавка содержала 500 мг флаванолов, в том числе 80 мг эпикатехинов. Это количество взрослым рекомендуется получать из продуктов.

У людей, которые уже придерживались диеты с высоким уровнем флаванолов, показатели памяти в итоге улучшились незначительно. В то же время в конце первого года у людей, которые изначально питались хуже и имели рацион с более низким уровнем флаванолов, показатели памяти в среднем улучшились на 10,5% по сравнению с группой плацебо и на 16% по сравнению с базовым уровнем памяти. Выяснилось также, что это улучшение сохранялось ещё минимум два года.

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