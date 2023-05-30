Какая диета приведёт к потере памяти с возрастом

Какая диета приведёт к потере памяти с возрастомЭто впервые обнаружилось совсем недавно
Учёные из Колумбийского и Бригамского женских госпиталей в ходе масштабного исследования выяснили, что рацион с низким содержанием определённых веществ приводит к возрастному ухудшению памяти. Вот какие продукты вам нужно есть, чтобы это предотвратить.
Согласно результатам нового исследования, при восполнении недостатка флаванолов у взрослых старше 60 лет с лёгким дефицитом этих веществ улучшаются показатели тестов для выявления потери памяти. Основано это исследование было на более чем 15-летней научной работе, проведённой лабораторией Смолла. Команда специалистов проверила действие флаванолов сначала на мышах, а потом на людях.
Выяснилось, что флаванолы улучшают память, так как воздействуют избирательно на область мозга, связанную с когнитивным старением. Наибольшее влияние они оказывали на людей, которые начали с некачественной диеты.
В рамках исследования более 3500 здоровых пожилых людей случайным образом распределили для получения ежедневной добавки флаванола (в виде таблеток) или плацебо. Они принимали всё в течение трёх лет. Активная добавка содержала 500 мг флаванолов, в том числе 80 мг эпикатехинов. Это количество взрослым рекомендуется получать из продуктов.
У людей, которые уже придерживались диеты с высоким уровнем флаванолов, показатели памяти в итоге улучшились незначительно. В то же время в конце первого года у людей, которые изначально питались хуже и имели рацион с более низким уровнем флаванолов, показатели памяти в среднем улучшились на 10,5% по сравнению с группой плацебо и на 16% по сравнению с базовым уровнем памяти. Выяснилось также, что это улучшение сохранялось ещё минимум два года.
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