Какая клетчатка поможет при запоре и диарее и почему

Нерастворимая клетчатка

Этот тип клетчатки облегчает запоры. В отличие от растворимой она сохраняет форму, увеличивая объём стула и способствуя его продвижению по пищеварительной системе. При запоре вы можете употреблять такие продукты, как бананы, ячмень, свежие яблоки и груши (с кожурой), зелёный горошек, молотое льняное семя, бамия, малина, сладкий картофель без кожуры, пшеничные отруби, макароны из цельной пшеницы.

