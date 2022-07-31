Какая вода лучше всего утоляет жажду

В день человек теряет примерно 2,5 литра воды. Эту потерю нужно обязательно компенсировать для нормального функционирования организма. Если организм обезвожен, то человек будет ощущать головную боль, усталость, у него появятся трудности с концентрацией.

Профессор из Мюнхенского технического университета Ханс Хаунер подчёркивает, что человек должен в среднем выпивать примерно 30-40 мл воды на один килограмм веса. К примеру, если масса тела человека составляет 70 кг, то ему нужно пить около 2-2,5 л. Причём сюда входит вообще вся жидкость, которую получает организм, в том числе из еды.

В жару нужно, естественно, пить больше. Так же, как и при болезни.