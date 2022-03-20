Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:56
2 мин.

Какие болезни или состояния приводят к аномальной усталости

Объясняет специалист
Иногда крайне сильная усталость может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Подробнее о заболеваниях, из-за которых вы можете ощущать переутомление, - в материале.
Какие болезни или состояния приводят к аномальной усталости

По словам эксперта из Анны Андреассон (Институт исследований стресса, факультета психологии в Стокгольмском университете, медицинский факультет Каролинского института в Сульне), сильная усталость может быть признаком множества болезней. Правда, для этого нужно, чтобы она не проходила и после отдыха.

Чаще всего связано такое переутомление может быть со следующими заболеваниями или состояниями.

  1. Недоедание. Если ощущаете слабость, то вполне возможно, что ваш организм не получает достаточно пищи. Кроме того, у женщин обильные кровотечения во время менструации могут быть связаны с эндометриозом, из-за которого тоже возникает переутомление.
  1. Гипотериоз. Это состояние, при котором уровень гормонов щитовидки оказывается сниженным. Также в этом случае человек может часто мёрзнуть, ощущать подавленность.
  1. Диабет, депрессия. Если у человека диабет первого типа, то он ощущает усталость более резко, при этом встречаются и другие признаки: обильные мочеиспускания, жажда. При диабете второго типа утомление чувствуется всё время. Нередко усталость бывает и при депрессии.
  1. Синдром переутомления. Он возникает из-за недостатка отдыха. Также человек при таком синдроме может стать раздражительным.
Какие болезни или состояния приводят к аномальной усталости
  1. МЭ/СХУ, или миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости. При подобном диагнозе человеку очень тяжело выполнять даже простые дела. Если у вас МЭ, то вы будете ощущать мышечные боли, у вас возникнут воспаления в спинном и головном мозге.
  1. Постковидный синдром. Усталость в этом случае встречается очень часто.
  1. Ревматоидный артрит. При таком заболевании у человека ещё и пропадает аппетит. Помимо этого, наблюдается нехватка энергии, боли в суставах.
  1. Сонное апноэ. Один из симптомов этой болезни - храп. Бывает и сонливость. При таком состоянии у человека временно во время сна останавливается дыхание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров