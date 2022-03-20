Какие болезни или состояния приводят к аномальной усталости

По словам эксперта из Анны Андреассон (Институт исследований стресса, факультета психологии в Стокгольмском университете, медицинский факультет Каролинского института в Сульне), сильная усталость может быть признаком множества болезней. Правда, для этого нужно, чтобы она не проходила и после отдыха.

Чаще всего связано такое переутомление может быть со следующими заболеваниями или состояниями.

Недоедание. Если ощущаете слабость, то вполне возможно, что ваш организм не получает достаточно пищи. Кроме того, у женщин обильные кровотечения во время менструации могут быть связаны с эндометриозом, из-за которого тоже возникает переутомление.

Гипотериоз. Это состояние, при котором уровень гормонов щитовидки оказывается сниженным. Также в этом случае человек может часто мёрзнуть, ощущать подавленность.

Диабет, депрессия. Если у человека диабет первого типа, то он ощущает усталость более резко, при этом встречаются и другие признаки: обильные мочеиспускания, жажда. При диабете второго типа утомление чувствуется всё время. Нередко усталость бывает и при депрессии.