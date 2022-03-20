Какие болезни или состояния приводят к аномальной усталости

Фитнес и здоровье
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Какие болезни или состояния приводят к аномальной усталостиОбъясняет специалист
Иногда крайне сильная усталость может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Подробнее о заболеваниях, из-за которых вы можете ощущать переутомление, - в материале.
По словам эксперта из Анны Андреассон (Институт исследований стресса, факультета психологии в Стокгольмском университете, медицинский факультет Каролинского института в Сульне), сильная усталость может быть признаком множества болезней. Правда, для этого нужно, чтобы она не проходила и после отдыха.
Чаще всего связано такое переутомление может быть со следующими заболеваниями или состояниями.
- Недоедание. Если ощущаете слабость, то вполне возможно, что ваш организм не получает достаточно пищи. Кроме того, у женщин обильные кровотечения во время менструации могут быть связаны с эндометриозом, из-за которого тоже возникает переутомление.
- Гипотериоз. Это состояние, при котором уровень гормонов щитовидки оказывается сниженным. Также в этом случае человек может часто мёрзнуть, ощущать подавленность.
- Диабет, депрессия. Если у человека диабет первого типа, то он ощущает усталость более резко, при этом встречаются и другие признаки: обильные мочеиспускания, жажда. При диабете второго типа утомление чувствуется всё время. Нередко усталость бывает и при депрессии.
- Синдром переутомления. Он возникает из-за недостатка отдыха. Также человек при таком синдроме может стать раздражительным.
- МЭ/СХУ, или миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости. При подобном диагнозе человеку очень тяжело выполнять даже простые дела. Если у вас МЭ, то вы будете ощущать мышечные боли, у вас возникнут воспаления в спинном и головном мозге.
- Постковидный синдром. Усталость в этом случае встречается очень часто.
- Ревматоидный артрит. При таком заболевании у человека ещё и пропадает аппетит. Помимо этого, наблюдается нехватка энергии, боли в суставах.
- Сонное апноэ. Один из симптомов этой болезни - храп. Бывает и сонливость. При таком состоянии у человека временно во время сна останавливается дыхание.
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