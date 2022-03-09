Какие болезни помогает предотвратить скандинавская диета

Какие болезни помогает предотвратить скандинавская диетаДаже в том случае, если вы не собираетесь худеть
Как отмечает автор статьи, скандинавская диета способна предотвратить некоторые серьёзные заболевания. Предыдущие исследования в основном показывали, что помогает этот вариант питания при снижении веса. В ходе же нового исследования экспертов из Копенгагенского университета (Дания) и их коллег из Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии было обнаружено, что такая диета ещё и позволяет снизить сахар и холестерин в организме.
В рационе человека при соблюдении скандинавской диеты обязательно должны присутствовать некоторые продукты. Это овощи, рыба, цельнозерновые, ягоды, рапсовое масло. Также данный тип питания помогает предотвратить развитие ожирения, а также снижает вероятность появления диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и уровень холестерина.
В рамках проведённого исследования команда учёных из разных стран проанализировала образцы мочи и крови 200 человек старше 50 лет. Все участники имели высокие показатели ИМТ, а также были склонны к развитию болезней сердца и диабета. Всех добровольцев специалисты разделили на две группы. Первая группа ела в течение шести месяцев всё, что обычно, вторая придерживалась правил скандинавской диеты.
После полугода наблюдений у участников из группы, которая питалась в соответствии со скандинавской диетой, значительно улучшилось здоровье. У них снизился холестерин, сахар, общий уровень насыщенных и ненасыщенных жиров, вес стал стабильным по сравнению с добровольцами из другой группы.
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