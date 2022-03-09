Какие болезни помогает предотвратить скандинавская диета

Даже в том случае, если вы не собираетесь худеть

В ходе недавнего исследования учёные из Копенгагенского университета (Дания) вместе с коллегами из североевропейских стран выяснили, что скандинавская диета в целом очень полезна для здоровья. Подробнее о её преимуществах - в материале.