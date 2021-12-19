Какие действия на самом деле значительно снижают риск заражения COVID-19, а какие – нет

Какие действия на самом деле значительно снижают риск заражения COVID-19, а какие – нетОб этом рассказали финские учёные
Как сообщают специалисты исследовательского центра VTT, снизить вероятность заражения COVID-19 позволит проветривание помещений. При этом риск с лёгкостью может снизиться на 90 процентов. После же проветривания комната становится безопасной на два часа. А вот в плохо проветриваемом помещении всего за несколько минут человек может подхватить коронавирус.
По словам учёного Аку Карвинен, в процессе дыхания, пения или разговора человек оставляет в воздухе мелкие частицы. При этом самые маленькие из них исчезают лишь после проветривания либо воздухообмена. Опаснее всего то, что такие частицы способны находиться в воздухе в течение нескольких минут либо часов. Помимо проветривания, можно избавиться от вирусов при помощи вентиляции.
А вот социальная дистанция не так эффективна, как казалось ранее. Дело в том, что, например, в торговых центрах могут быть определённые помещения с опасным уровнем вирусных частиц. Поэтому эксперты рекомендуют носить в общественных местах маски с классами защиты FFP2 и FFP3. Проблема в том, что опасное облако с вирусом может быть несколько метров как в ширину, так и в длину. Другими словами, оно может быть больше, чем 1,5-2 метра, о которых говорят при соблюдении социальной дистанции.
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