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Какие действия на самом деле значительно снижают риск заражения COVID-19, а какие – нет

Об этом рассказали финские учёные
Оказывается, не все популярные методы защиты от коронавируса действительно хорошо работают. Однако исследователи центра VTT обнаружили, что есть один крайне эффективный способ избежать заражения. Об этом - в материале издания Yle.
Какие действия на самом деле значительно снижают риск заражения COVID-19, а какие – нет

Как сообщают специалисты исследовательского центра VTT, снизить вероятность заражения COVID-19 позволит проветривание помещений. При этом риск с лёгкостью может снизиться на 90 процентов. После же проветривания комната становится безопасной на два часа. А вот в плохо проветриваемом помещении всего за несколько минут человек может подхватить коронавирус.

По словам учёного Аку Карвинен, в процессе дыхания, пения или разговора человек оставляет в воздухе мелкие частицы. При этом самые маленькие из них исчезают лишь после проветривания либо воздухообмена. Опаснее всего то, что такие частицы способны находиться в воздухе в течение нескольких минут либо часов. Помимо проветривания, можно избавиться от вирусов при помощи вентиляции.

Какие действия на самом деле значительно снижают риск заражения COVID-19, а какие – нет

А вот социальная дистанция не так эффективна, как казалось ранее. Дело в том, что, например, в торговых центрах могут быть определённые помещения с опасным уровнем вирусных частиц. Поэтому эксперты рекомендуют носить в общественных местах маски с классами защиты FFP2 и FFP3. Проблема в том, что опасное облако с вирусом может быть несколько метров как в ширину, так и в длину. Другими словами, оно может быть больше, чем 1,5-2 метра, о которых говорят при соблюдении социальной дистанции.

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Источник: ИноСМИ
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