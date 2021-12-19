Какие действия на самом деле значительно снижают риск заражения COVID-19, а какие – нет

Как сообщают специалисты исследовательского центра VTT, снизить вероятность заражения COVID-19 позволит проветривание помещений. При этом риск с лёгкостью может снизиться на 90 процентов. После же проветривания комната становится безопасной на два часа. А вот в плохо проветриваемом помещении всего за несколько минут человек может подхватить коронавирус.

По словам учёного Аку Карвинен, в процессе дыхания, пения или разговора человек оставляет в воздухе мелкие частицы. При этом самые маленькие из них исчезают лишь после проветривания либо воздухообмена. Опаснее всего то, что такие частицы способны находиться в воздухе в течение нескольких минут либо часов. Помимо проветривания, можно избавиться от вирусов при помощи вентиляции.