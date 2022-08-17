Какие домашние животные могут заразиться оспой обезьян и что делать, если это произошло

Среди симптомов оспы обезьян у домашних животных можно выделить потерю аппетита, усталость, лихорадку, вздутие живота, кашель, выделения из носа или корки на носу. Правда, всё это также может быть признаком большинства вирусных инфекций либо респираторных заболеваний.

Даже сыпь, которая характерна для оспы обезьян, тоже может указывать на множество других болезней. При этом если в течение трёх недель после заражения у питомца появилась такая сыпь или два других клинических симптома, то необходимо обратиться к ветеринару.

Если вы подозреваете, что у вашего любимца - оспа обезьян или если это уже подтвердили в клинике, то вам нужно изолировать его от других животных как минимум на 21 день. Также на тот же период нужно как можно меньше с ним непосредственно контактировать.

Владельцы питомца с обезьяньей оспой должны часто мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты. То есть надевать защитные очки, перчатки, маску, одноразовый халат при уходе за животным либо уборке за ним. Если халата всё же нет, то вместо него нужно надевать одежду, которая полностью закрывает вашу кожу. После общения с собакой эту одежду нужно сразу же снять и постирать. Из других мер защиты эксперты выделяют дезинфекцию после прямого контакта с животным постельного белья, посуды для еды и пр.

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