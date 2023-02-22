Какие факторы сильнее всего влияют на старение

Но насколько хорошо подобные маркеры предсказывают изменения, которые в организме произойдут со временем? В ходе недавнего исследования стало известно, что эпигенетические маркеры всё же мало объясняют различия людей, связанные с социальными факторами.

Вообще в рамках этого нового исследования специалисты хотели понять, предсказывает ли эпигенетический возраст человека (он зависит от уровней метилирования ДНК в крови) четыре последствия для здоровья, которые связаны со старением. Это хронические болезни, инвалидность, когнитивная дисфункция, смерть. Это получилось сделать благодаря данным исследования «Здоровье и выход на пенсию». Выяснилось, что за счёт эпигенетического возраста действительно можно предсказать все перечисленные события, но наиболее точно - смерть и болезни в более позднем возрасте. Люди, у которых эпигенетический возраст был больше, имели более слабое здоровье.

В то же время эпигенетический возраст не мог объяснить, почему у людей с низким уровнем образования, курящих, темнокожих или латиноамериканцев, с ожирением или более тяжёлым детством здоровье было хуже.

Соответственно, состояние здоровья в дальнейшем могут предсказывать сразу несколько факторов, а не только эпигенетика. Среди таких важных факторов - социально-экономический статус, демография, психическое здоровье, поведение в отношении здоровья.

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