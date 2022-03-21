Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместе

По словам экспертов, овощи и фрукты способны производить этанол. Это вещество вырабатывается во время созревания плодов. Также есть продукты, которые особо чувствительны к этому газу. Поэтому их необходимо хранить вдали от тех овощей и фруктов, которые вырабатывают его в больших количествах. Ниже - о тех продуктах, которые вырабатывают много этилена, поэтому их нужно держать отдельно от других фруктов и овощей, а также нельзя размещать рядом.

Если говорить о яблоках, то их вообще лучше всего хранить отдельно от остальных фруктов. Они производят много этилена.

Что касается авокадо, то его рекомендуется хранить в холодильнике не более трёх-четырёх дней. Манго же в холодильнике могут лежать три-семь дней, в морозилке - шесть-восемь месяцев.

Груши храниться при комнатной температуре могут один-два дня, в холодильнике - три-пять дней, в морозильной камере - два месяца. Точно такой же срок хранения у сливы и персика.