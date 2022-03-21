Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместе

Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместеИначе эти продукты испортятся
По словам экспертов, овощи и фрукты способны производить этанол. Это вещество вырабатывается во время созревания плодов. Также есть продукты, которые особо чувствительны к этому газу. Поэтому их необходимо хранить вдали от тех овощей и фруктов, которые вырабатывают его в больших количествах. Ниже - о тех продуктах, которые вырабатывают много этилена, поэтому их нужно держать отдельно от других фруктов и овощей, а также нельзя размещать рядом.
Если говорить о яблоках, то их вообще лучше всего хранить отдельно от остальных фруктов. Они производят много этилена.
Что касается авокадо, то его рекомендуется хранить в холодильнике не более трёх-четырёх дней. Манго же в холодильнике могут лежать три-семь дней, в морозилке - шесть-восемь месяцев.
Груши храниться при комнатной температуре могут один-два дня, в холодильнике - три-пять дней, в морозильной камере - два месяца. Точно такой же срок хранения у сливы и персика.
Клубнику (в некоторых других странах она считается фруктом) можно положить в холодильник на два-три дня, в морозилку - на 8-12 месяцев.
Далее - об овощах. Помидоры следует хранить в отдельном месте, вдали от остальных продуктов. При этом, как отмечает Министерство сельского хозяйства США, их лучше не класть в холодильник, так как это плохо скажется на их вкусе.
Есть овощи, которые быстро портятся, если положить их рядом с источником этилена. Это брокколи (из-за воздействия этилена капуста портится на 50 процентов быстрее), морковь (из-за этилена становится горьковатой, и это заметно уже через 14 дней), огурцы (становятся из-за этилена жёлтыми, быстро разлагаются; нельзя помещать рядом с помидорами, дынями, бананами), листовые овощи (на салате, шпинате появляются пятна, изменяется цвет овощей), лук (из-за этилена он может прорастать и гнить; лучше не класть рядом с картошкой).
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