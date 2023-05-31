Какие личностные качества отличают миллиардеров: ответ науки

Эти две личностные черты - экстраверсия и эмоциональный контроль - наиболее ярко обнаружились учёными в прошлогоднем исследовании Социально-экономической группы (SOEP). Эксперты в ходе этого исследования изучили данные личностных тестов более 20 тысяч человек, из которых более 1000 были как минимум миллионерами. И чем выше был уровень богатства у людей, тем более выраженными были у них эти черты.

Также очень богатые люди стремятся к инновациям, у них высокий уровень добросовестности, а ещё они обычно менее приятны, чем большинство. Последнее означает, что они могут бросать вызов другим людям и не нуждаться в том, чтобы их полюбили.