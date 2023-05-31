Какие личностные качества отличают миллиардеров: ответ науки

Какие личностные качества отличают миллиардеров: ответ наукиИ можно ли вообще думать как богатый
Жизнь миллиардеров действительно сильно отличается от жизни большинства из нас. Но счастливы ли такие люди? И какие черты характера их отличают?
Кроме финансовых возможностей, есть ещё один фактор, объединяющий самых богатых людей в мире. Это личностные качества.
По словам доктора Стива Лафмана, социального психолога из Эдинбургского университета, миллиардеры хорошо контролируют любые свои эмоции и в целом менее эмоционально реагируют на окружающий мир. Также они склонны быть экстравертами, общительными и открытыми для нового опыта.
Эти две личностные черты - экстраверсия и эмоциональный контроль - наиболее ярко обнаружились учёными в прошлогоднем исследовании Социально-экономической группы (SOEP). Эксперты в ходе этого исследования изучили данные личностных тестов более 20 тысяч человек, из которых более 1000 были как минимум миллионерами. И чем выше был уровень богатства у людей, тем более выраженными были у них эти черты.
Также очень богатые люди стремятся к инновациям, у них высокий уровень добросовестности, а ещё они обычно менее приятны, чем большинство. Последнее означает, что они могут бросать вызов другим людям и не нуждаться в том, чтобы их полюбили.