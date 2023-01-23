Какие люди живут дольше: худые или полные

В ходе недавно опубликованного исследования учёные в течение 10 лет наблюдали за примерно 350 000 жителей Японии. В среднем участникам было больше 40 лет.

Выяснилось, что меньше всего вероятность смерти у женщин была при ИМТ 23-24,9, у мужчин - 25-26,9. А продолжительной жизни максимально возможной была максимальной при весе, который чуть выше стандартного.

Лишний вес в старости полезен тем, что помогают человеку избежать снижения физической и психической жизнеспособности. То есть ухудшения когнитивных функций, мышечной силы и пр.

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