Какие люди живут дольше: "совы" или "жаворонки"?

Научные исследования, проведённые Northwestern Medicine (США) и Университетом Суррея (Великобритания), показали, что у людей-«сов» вероятность умереть раньше выше на 10 %, чем у «жаворонков». Учёные пришли к выводу, что из почти 500 тысяч человек - 50 тысяч имеют больше шансов умереть в течение 6,5 лет. Отчасти это было связано с тем, что «совы» пытались подстроиться под распорядок дня «жаворонков».

Кроме того, привычка поздно ложиться может быть вызвана и другими факторами. Например, стрессом, приёмом пищи в неподходящее время, недосыпом, недостатком физической активности, бодрствованием по ночам в одиночестве, употреблением наркотиков или алкоголя.