Какие маски лучше всего защищают от штамма «омикрон»

Как утверждает автор, тканевые маски однозначно не являются надёжным способом защиты от нового штамма «омикрон». Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Вместе с тем последние научные данные говорят о различной степени эффективности всех разновидностей масок.

Хирургические маски. Подобные маски могут три-четыре слоя. В зависимости от толщины различается и степень защиты. Однако такие варианты не являются эффективными для блокировки очень мелких частиц, которые способны передаваться во время чихания, кашля. Связано это с довольно свободным прилеганием маски к лицу человека. Поэтому специалисты рекомендуют использовать двойную маску.

Также учёные из Университета Дьюка в 2020 году выяснили, что хирургическая маска по степени защиты стоит на втором месте - после респираторов N95.