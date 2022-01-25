Фитнес и здоровье
Вчера в 23:14
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Какие маски лучше всего защищают от штамма «омикрон»Рассказывает пользователь «Хабра»
На портале habr.com опубликован перевод статьи Кортни Линдер (Courtney Linder) об эффективности различных вариантов масок для лица против варианта «омикрон».
Как утверждает автор, тканевые маски однозначно не являются надёжным способом защиты от нового штамма «омикрон». Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Вместе с тем последние научные данные говорят о различной степени эффективности всех разновидностей масок.
- Хирургические маски. Подобные маски могут три-четыре слоя. В зависимости от толщины различается и степень защиты. Однако такие варианты не являются эффективными для блокировки очень мелких частиц, которые способны передаваться во время чихания, кашля. Связано это с довольно свободным прилеганием маски к лицу человека. Поэтому специалисты рекомендуют использовать двойную маску.
Также учёные из Университета Дьюка в 2020 году выяснили, что хирургическая маска по степени защиты стоит на втором месте - после респираторов N95.
- Респираторы N95. Подобные маски считаются самыми эффективными с точки зрения защиты от вариантов COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, полученные исследователями из Университета Дьюка. Правда, при этом разновидности маски с клапаном вовсе необязательно защищают от заражения окружающих людей. Вместе с тем такие респираторы иногда стоят довольно дорого.
- Тканевые маски. По словам учёных из Virginia Tech, при выборе тканевой маски нужно учесть ряд правил. Во-первых, нужно искать маски с тремя слоями фильтрующего материала (наиболее эффективно будет, если два слоя будут тканевые, а один - из фильтрующего материала). Во-вторых, необходимо убедиться, что материал плотно прилегает к лицу. Наконец, стоит обратить внимание на маски с завязками, а не ушными петлями.
- Двойные маски. Исследование, проведённое в феврале 2021 года, подтвердило эффективность такого способа ношения масок. Также учёные из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле определили, что самым надёжным вариантом является ношение поверх хирургической маски банданы либо шейной гетры. В то же время, по словам доктора Дэйва Хниды, от тройной маски лучше отказаться, поскольку такое количество слоёв затрудняет дыхание.
В целом же нужно помнить, что ношение любой маски - лучше, чем её отсутствие.
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Источник: Хабр