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Какие оливки полезнее: зелёные или чёрные

И есть ли между ними разница, кроме цвета
В оливках много антиоксидантов и веществ, которые препятствуют развитию воспаления. Но какие разновидности оливок всё-таки приносят больше пользы организму?
Какие оливки полезнее: зелёные или чёрные

Если говорить о приготовлении пищи, то зелёные оливки обычно маринуют и фаршируют вялеными томатами, чесноком. Чёрные же (или маслины) едят чаще всего такими, какие они есть.

Вообще главное отличие чёрных оливок от зелёных заключается во времени, когда их собирают. Зелёные плоды срывают ещё до того, как они созрели полностью. Именно поэтому они отличаются более плотной мякотью и более выраженным вкусом. Что касается маслин, то собирают их уже после полного созревания. Однако для того чтобы плоды зелёных и чёрных оливок можно было безопасно употреблять в пищу, их специально обрабатывают. Получается, что разница между ними состоит почти только во вкусе.

Какие оливки полезнее: зелёные или чёрные

И в маслинах, и в зелёных оливках много антиоксидантов, противовоспалительных веществ. Поэтому обе разновидности оливок будут полезны для кишечника.

С точки зрения питательности в маслинах всё-таки больше белка, а также линолевой и олеиновой кислоты. В оливках при этом больше клетчатки.

Также специалисты рекомендуют в день съедать максимум семь-восемь оливок, чтобы не набрать лишний вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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