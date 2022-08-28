Какие оливки полезнее: зелёные или чёрные

Если говорить о приготовлении пищи, то зелёные оливки обычно маринуют и фаршируют вялеными томатами, чесноком. Чёрные же (или маслины) едят чаще всего такими, какие они есть.

Вообще главное отличие чёрных оливок от зелёных заключается во времени, когда их собирают. Зелёные плоды срывают ещё до того, как они созрели полностью. Именно поэтому они отличаются более плотной мякотью и более выраженным вкусом. Что касается маслин, то собирают их уже после полного созревания. Однако для того чтобы плоды зелёных и чёрных оливок можно было безопасно употреблять в пищу, их специально обрабатывают. Получается, что разница между ними состоит почти только во вкусе.