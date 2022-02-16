Какие органы и ткани можно восстановить при помощи регенеративной медицины

В 2022 году будут реализованы восемь проектов, связанных с регенеративной медициной. Они также получат финансирование от British Heart Foundation (BHF) - несколько миллионов фунтов стерлингов (1 миллион фунтов стерлингов - около 102 миллионов рублей).

Важно, что каждый из проектов предлагает собственный метод борьбы с болезнями сердца и сосудов. Однако основаны эти методы на регенеративной медицине. Она представляет собой область медицины, главной целью которой является лечение людей при помощи выращивания или замены повреждённых тканей и клеток.

Один из органов, работу которого можно восстановить, - сердце. Для этого, например, группа учёных из Кембриджского университета создала нечто вроде лейкопластыря, который можно будет в будущем приклеивать к сердцу для восстановления. Выращен такой «пластырь» был из стволовых клеток.

Помимо этого, можно создать новую сеть кровеносных сосудов. В этом поможет разработка специалистов из Эдинбургского университета - клоны клеток. Другой проект специалистов связан с созданием методов контроля роста кровеносных сосудов в сердце человека. На данный момент эксперименты, связанные с этим проектом, проводятся на рыбках данио, которые отчасти физиологически схожи с людьми.