Какие органы и ткани можно восстановить при помощи регенеративной медицины

Какие органы и ткани можно восстановить при помощи регенеративной медициныОб этом пишет британское издание BBC Science Focus Magazine
В 2022 году будут реализованы восемь проектов, связанных с регенеративной медициной. Они также получат финансирование от British Heart Foundation (BHF) - несколько миллионов фунтов стерлингов (1 миллион фунтов стерлингов - около 102 миллионов рублей).
Важно, что каждый из проектов предлагает собственный метод борьбы с болезнями сердца и сосудов. Однако основаны эти методы на регенеративной медицине. Она представляет собой область медицины, главной целью которой является лечение людей при помощи выращивания или замены повреждённых тканей и клеток.
Один из органов, работу которого можно восстановить, - сердце. Для этого, например, группа учёных из Кембриджского университета создала нечто вроде лейкопластыря, который можно будет в будущем приклеивать к сердцу для восстановления. Выращен такой «пластырь» был из стволовых клеток.
Помимо этого, можно создать новую сеть кровеносных сосудов. В этом поможет разработка специалистов из Эдинбургского университета - клоны клеток. Другой проект специалистов связан с созданием методов контроля роста кровеносных сосудов в сердце человека. На данный момент эксперименты, связанные с этим проектом, проводятся на рыбках данио, которые отчасти физиологически схожи с людьми.
Команда исследователей из Королевского колледжа Лондона работает над особой техникой микроРНК, направленной на укрепление тканей сердечной мышцы. Сами по себе микроРНК представляют собой маленькие молекулы, регулирующие экспрессию определённых генов.
Группа учёных из Университета Абердина выращивает стволовые клетки для копирования сердечной мышцы, которая развивается в утробе матери.