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Какие пациенты чаще всего спорят с врачами

Выяснили учёные
В новой статье, опубликованной в Family Practice, говорится, что со своими лечащими врачами склонны не соглашаться пациенты, у которых есть лишний вес. Причём они не соблюдают рекомендации медиков именно в отношении снижения веса и образа жизни.
Какие пациенты чаще всего спорят с врачами

В более ранних исследованиях специалисты обнаружили, что врачи и их пациенты по-разному относятся к избыточному весу. Пациенты обычно связывают его факторами, которые они не способны контролировать (гормоны, генетика и т.п.), а врачи - с поведенческими факторами, которые как раз находятся под контролем человека.

В новом же исследовании эксперты изучили, как взаимодействуют пациенты с лишним весом и врачи. В этом исследовании участвовали 27 врачей общей практики и 587 пациентов из трёх регионов Франции.

Какие пациенты чаще всего спорят с врачами

Оказалось, что такие пациенты не очень часто соглашаются со своими врачами (согласие между медиками и пациентами было слабым либо умеренным в большинстве случаев).

Кроме того, чем больше избыточного веса имел пациент, тем больше разногласий у него было со своим лечащим врачом. Особенно часто не соглашались подобные пациенты с советами, связанными со снижением веса, увеличением физической активности, питанием.

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