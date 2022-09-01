Какие пациенты чаще всего спорят с врачами

Какие пациенты чаще всего спорят с врачамиВыяснили учёные
В более ранних исследованиях специалисты обнаружили, что врачи и их пациенты по-разному относятся к избыточному весу. Пациенты обычно связывают его факторами, которые они не способны контролировать (гормоны, генетика и т.п.), а врачи - с поведенческими факторами, которые как раз находятся под контролем человека.
В новом же исследовании эксперты изучили, как взаимодействуют пациенты с лишним весом и врачи. В этом исследовании участвовали 27 врачей общей практики и 587 пациентов из трёх регионов Франции.
Оказалось, что такие пациенты не очень часто соглашаются со своими врачами (согласие между медиками и пациентами было слабым либо умеренным в большинстве случаев).
Кроме того, чем больше избыточного веса имел пациент, тем больше разногласий у него было со своим лечащим врачом. Особенно часто не соглашались подобные пациенты с советами, связанными со снижением веса, увеличением физической активности, питанием.
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