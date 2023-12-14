Какие полезные для здоровья продукты нужно есть каждый день

Из фруктов это бананы, цитрусовые, манго, киви, дыни, яблоки, ягоды, из овощей - перец, морковь, листовая зелень (капуста, руккола и листовая капуста и пр.), грибы, сладкий картофель, кабачки. Среди бобовых для «здорового» питания подойдут фасоль, чечевица, хумус, сушёный горох, среди цельнозерновых - дикий рис, коричневый рис, цельнозерновой хлеб, киноа, пшено, амарант, булгур, среди орехов и семян - фисташки, миндаль, кешью, грецкие орехи, семена чиа, льняное семя, конопля, подсолнечник, семена тыквы.

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