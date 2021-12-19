Какие привычки, связанные с водой, вредят организму человека

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Какие привычки, связанные с водой, вредят организму человекаОбъясняет китайское издание WeChat
Пить воду в достаточном количестве крайне важно для поддержания здоровья. При этом существуют привычки, связанные с водой, которые могут только навредить организму. О них - в статье WeChat.
Обычно с водой и её пользой для человеческого организма всегда связано много вопросов. Например, о том, какая вода безопаснее всего для здоровья или сколько воды нужно пить ежедневно. Вместе с тем есть и привычки, которые вредят здоровью.
- Не мыть кулер. Когда вода проходит через ёмкости кулера, она загрязняется. Исследования показывают, что если кулер не промывать три месяца, то в его ёмкостях начнут размножаться опасные бактерии: кишечная палочка, стафилококк. По этой причине эксперты советуют мыть раз в месяц, а в летние месяцы - раз в две недели. А офисные кулеры нужно очищать ещё чаще.
- Пить водопроводную воду сразу же после кипячения. Для того чтобы снизить в кипячёной воде содержание хлора и других опасных соединений, необходимо воду из-под крана сначала набирать в отдельную ёмкость. После этого нужно дать этой воде немного отстояться, а затем уже ставить на огонь и доводить до кипения. При этом кипятить рекомендуется в течение трёх минут.
- Пить только бутилированную воду. Дело в том, что пластиковые бутылки содержат вещества, способные привести к отравлению организма. Если воду не выпить сразу же после того, как её открыли, эти вредные вещества станут проникать в неё. Также именно по этой причине такую воду нельзя ставить на солнце или нагревать. Лучший выход из ситуации - приобрести хорошую многоразовую бутылку, в которую и будет переливаться вода.
- Пить воду, которую несколько раз кипятили. После того как воду вскипятили один раз, даже если в чайнике всё ещё осталась вода, лучше её вылить и налить новую. В кулере же обычно вода нагревается максимум до 90 градусов Цельсия, однако всё же специалисты советуют выпивать всю бутилированную воду в течение 15 дней после того, как бутылка вышла с завода.
- Пить воду только при появлении чувства жажды. На самом деле пить воду необходимо даже тогда, когда жажда не возникла. Это поможет избежать обезвоживания и в целом восполнить запасы воды в организме.
- Пить менее шести стаканов воды ежедневно. При этом некоторым людям необходимо выпивать воды ещё больше. К примеру, если они столкнулись со стрессом или если у них избыточная масса тела. В первом случае это повышает настроение, во втором - помогает поддерживать вес в норме.
- Заменять воду напитками. Так делать опасно, поскольку некоторые напитки (например, содержащие много сахара) могут подавлять аппетит, негативно влиять на пищеварение и при этом даже не восполнять запас жидкости в организме человека.
- Не пить воду по утрам. Крайне важно с утра выпивать стакан воды, особенно это касается пожилых людей и людей средних лет. Объясняется это тем, что в организме за ночь накапливаются вредные вещества и вода позволяет их вывести, а также ускорить циркуляцию крови, уменьшить её вязкость. Также по утрам, кроме кипячёной воды, можно пить воду с лимоном (она улучшит аппетит), слегка подсолённую воду (поможет при запорах).
- Не пить воду после солёной пищи. Из-за большого количества солёного может повыситься давление, снизиться секреция слюны, возникнуть отёк слизистой полости рта. Поэтому необходимо сразу после солёных продуктов выпить простую воду или воду с лимоном.
- Не пить воду перед сном. Это позволит снизить вязкость крови (а это уменьшит вероятность тромбоза головного мозга), а осенью и зимой - быстрее заснуть и увлажнить дыхательные пути.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ