Какие привычки, связанные с водой, вредят организму человека

Обычно с водой и её пользой для человеческого организма всегда связано много вопросов. Например, о том, какая вода безопаснее всего для здоровья или сколько воды нужно пить ежедневно. Вместе с тем есть и привычки, которые вредят здоровью.

Не мыть кулер. Когда вода проходит через ёмкости кулера, она загрязняется. Исследования показывают, что если кулер не промывать три месяца, то в его ёмкостях начнут размножаться опасные бактерии: кишечная палочка, стафилококк. По этой причине эксперты советуют мыть раз в месяц, а в летние месяцы - раз в две недели. А офисные кулеры нужно очищать ещё чаще.

Пить водопроводную воду сразу же после кипячения. Для того чтобы снизить в кипячёной воде содержание хлора и других опасных соединений, необходимо воду из-под крана сначала набирать в отдельную ёмкость. После этого нужно дать этой воде немного отстояться, а затем уже ставить на огонь и доводить до кипения. При этом кипятить рекомендуется в течение трёх минут.

Пить только бутилированную воду. Дело в том, что пластиковые бутылки содержат вещества, способные привести к отравлению организма. Если воду не выпить сразу же после того, как её открыли, эти вредные вещества станут проникать в неё. Также именно по этой причине такую воду нельзя ставить на солнце или нагревать. Лучший выход из ситуации - приобрести хорошую многоразовую бутылку, в которую и будет переливаться вода.

Пить воду, которую несколько раз кипятили. После того как воду вскипятили один раз, даже если в чайнике всё ещё осталась вода, лучше её вылить и налить новую. В кулере же обычно вода нагревается максимум до 90 градусов Цельсия, однако всё же специалисты советуют выпивать всю бутилированную воду в течение 15 дней после того, как бутылка вышла с завода.