Какие проблемы с зубами у вас появятся из-за холодной погоды

Появление трещин на эмали . В холодные месяцы зубы становятся особенно чувствительными. Из-за холодного воздуха у вас могут даже случаться внезапные приступы зубной боли. Чтобы этого избежать, врач советует в холодную погоду дышать через нос, употреблять всегда только напитки комнатной температуры, а не обжигающе горячие.

Сжимание зубов. В холодную погоду мы непроизвольно начинаем сжимать челюсти и скрежетать зубами. Основная проблема в этом случае заключается в том, что вы так оказываете дополнительную нагрузку на челюсть. Это может привести к изнашиванию эмали, к появлению сколов и трещин на зубах.