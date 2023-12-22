Какие проблемы со здоровьем вызывают головокружение

Какие проблемы со здоровьем вызывают головокружениеИногда это признак чего-то серьёзного
По словам доктора Мины Ле, головокружение может возникнуть по многим причинам. Среди них — жидкость в среднем ухе, смещение кристаллов во внутреннем ухе, болезнь Меньера, вестибулярный неврит и вестибулярная мигрень.
Если головокружение связано с жидкостью в среднем ухе, то у вас, скорее всего, проблемы со слухом. Вам также может казаться, что вы находитесь под водой. Вместе с тем вы можете ощущать боль или давление в поражённом ухе. Доктор после осмотра барабанной перепонки назначит вам лекарства: антибиотики — при острой инфекции, противозастойные средства и назальную баллонную терапию — при хронической инфекции.
Короткие приступы головокружения могут быть следствием доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. Подобное головокружение возникает при повороте головы или переворачивания в постели.
Изнурительные эпизоды головокружения, мешающие выполнять повседневные задачи, могут быть связаны с болезнью Меньера. Обычно эти эпизоды сопровождаются тошнотой и рвотой, заложенностью в ушах, снижением слуха.
Воспаление нерва внутреннего уха, то есть вестибулярный неврит, — ещё одно заболевание, которое может вызвать головокружение. Оно часто является последствием вирусной инфекции.
Если головокружение не вызвано ни одним из уже перечисленных состояний и длится от нескольких минут до нескольких дней, снова и снова повторяясь, то оно, скорее всего, связано с вестибулярной мигренью.
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