Какие продукты добавлять в смузи, чтобы выглядеть молодо как можно дольше

Рассказывает автор издания Al Jamila

Смузи может помочь не только утолить голод, но и продлить молодость. Для этого необходимо в напиток добавлять определённые ингредиенты. О них - в материале.