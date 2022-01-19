Какие продукты добавлять в смузи, чтобы выглядеть молодо как можно дольше

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Какие продукты добавлять в смузи, чтобы выглядеть молодо как можно дольшеРассказывает автор издания Al Jamila
Смузи может помочь не только утолить голод, но и продлить молодость. Для этого необходимо в напиток добавлять определённые ингредиенты. О них - в материале.
Смузи может содержать множество полезных веществ. Это, например, омега-3, витамины С и Е. Все они способствуют улучшению состояния кожи, волос, ногтей, замедляют старение. Но для этого в состав напитка должны входить специальные продукты.
- Листовая зелень. Она богата клетчаткой, содержит бета-каротин, витамины С и Е, лютеин, зеаксантин. Перечисленные вещества позволяют предотвратить раннее старение.
- Клюква и семена чиа. Клюква полезна тем, что содержит различные минералы, витамины А, С, Е, К, а также пищевые волокна. Семена чиа же замедляют старение за счёт наличия в них омега-3 и омега-6.
- Куркума, ананасовый сок, масло ши и кокосовое масло. Куркума оказывает антиоксидантный и детоксикационный эффект, кокосовое масло и масло ши способствуют выработке коллагена (это вещество позволяет коже оставаться упругой и гладкой), а ананас улучшает пищеварение.
- Клубника и банан. Клубника помогает сделать кожу более упругой, усиливает выработку коллагена (благодаря витамину С), а банан повышает эластичность кожи (за это отвечают антиоксиданты, а также витамины B6, С, марганец).
- Кале и черника. Кале содержит множество антиоксидантов, витамины А, D, К. Вместе с черникой этот продукт борется с веществами, способствующими быстрому старению.
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Источник: ИноСМИ