Какие продукты из супермаркетов подделывают чаще всего и как их определить

Какие продукты из супермаркетов подделывают чаще всего и как их определитьШанс купить некачественный товар действительно есть
Зачастую подделки встречаются среди довольно дорогих продуктов типа икры, мяса, сыров и т.п., отмечает «Прайм». Но есть наиболее популярные. О них - ниже.
- Молочные продукты. Обычно у них подделывают жировую часть. Наиболее опасными продуктами с этой точки зрения считаются сыры, масло, сметана. Об этом сообщает Анна Гринвальд, руководитель службы технологической поддержки компании «Фудмикс». Связано это с тем, что молочный белок, молочный жир - это всё дорогое сырьё. Специальными приборами легко определяется лишь замена молочного жира на растительный, поэтому производитель вполне может «хитрить» и заменять молочный жир на другие животные жиры, а определить это бывает сложно. Также часто подделки встречаются среди молочных продуктов и молока с длинным сроком годности.
- Икра. Чтобы определить, натуральная ли это икра, нужно внимательно читать состав, говорит Светлана Строева, начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир». Имитация икры может быть произведена из рыбьего жира либо морских водорослей и рыбного бульона. Кроме того, икринки у настоящей икры имеют форму шара, у них должна быть тонкая полупрозрачная оболочка, полужидкая желточная масса, а также зародышевое ядро-глазок.
Замок на банке с игрой должен быть сверху, а не снизу, должна быть указана и дата изготовления. Кроме того, на упаковке может стоять обозначение ГОСТа: ГОСТ 31794-2012 или ГОСТ 18173-2004 (для лососевой зернистой икры), ГОСТ 7442-2017 (для осетровой), ГОСТ 1573-2011 (для пробойной и других видов). Икра может изготавливаться и по техническим условиям или стандарту организации - тогда будет указан и номер этого документа. Обязательно производитель должен на этикетке следующее: название продукта; вид обработки; сорт (если есть); вид рыбы, от которой получена икра, нормативный документ; знак соответствия; информация о пищевой и энергетической ценности; масса нетто и дата изготовления, для икры, изготовленной из мороженого сырья, - «произведено из мороженого сырья».
- Рыбные консервы. Отличить настоящие от поддельных можно легко по маркировке. Да банку производитель обязательно наносит букву «Р»-индекс рыбной промышленности, дату производства, номер смены, ассортиментный знак, номер завода-изготовителя (если есть). Если вся информация легко стирается или если данные на этикетке на совпадают с информацией на крышке, то этот продукт - поддельный.
Чтобы исключить возможность покупки подделки, эксперты советуют не приобретать еду на стихийных рынках, в нерасфасованном виде, а также без маркировки. Кроме этого, нужно внимательно читать информацию на этикетках продуктов, приобретать товары проверенных производителей.
При покупке поддельного продукта необходимо подать жалобу в Роспотребнадзор. Нарушители будут нести ответственность в соответствии с КоАП РФ ст. 14.7, 14.10.