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Какие продукты из супермаркетов подделывают чаще всего и как их определить

Шанс купить некачественный товар действительно есть
На полках магазинов покупатель может легко обнаружить поддельные молочные продукты, икру, консервы. О том, как понять, настоящий ли перед ним товар, рассказывает «Прайм».
Какие продукты из супермаркетов подделывают чаще всего и как их определить

Зачастую подделки встречаются среди довольно дорогих продуктов типа икры, мяса, сыров и т.п., отмечает «Прайм». Но есть наиболее популярные. О них - ниже.

  1. Молочные продукты. Обычно у них подделывают жировую часть. Наиболее опасными продуктами с этой точки зрения считаются сыры, масло, сметана. Об этом сообщает Анна Гринвальд, руководитель службы технологической поддержки компании «Фудмикс». Связано это с тем, что молочный белок, молочный жир - это всё дорогое сырьё. Специальными приборами легко определяется лишь замена молочного жира на растительный, поэтому производитель вполне может «хитрить» и заменять молочный жир на другие животные жиры, а определить это бывает сложно. Также часто подделки встречаются среди молочных продуктов и молока с длинным сроком годности.
  1. Икра. Чтобы определить, натуральная ли это икра, нужно внимательно читать состав, говорит Светлана Строева, начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир». Имитация икры может быть произведена из рыбьего жира либо морских водорослей и рыбного бульона. Кроме того, икринки у настоящей икры имеют форму шара, у них должна быть тонкая полупрозрачная оболочка, полужидкая желточная масса, а также зародышевое ядро-глазок.

Замок на банке с игрой должен быть сверху, а не снизу, должна быть указана и дата изготовления. Кроме того, на упаковке может стоять обозначение ГОСТа: ГОСТ 31794-2012 или ГОСТ 18173-2004 (для лососевой зернистой икры), ГОСТ 7442-2017 (для осетровой), ГОСТ 1573-2011 (для пробойной и других видов). Икра может изготавливаться и по техническим условиям или стандарту организации - тогда будет указан и номер этого документа. Обязательно производитель должен на этикетке следующее: название продукта; вид обработки; сорт (если есть); вид рыбы, от которой получена икра, нормативный документ; знак соответствия; информация о пищевой и энергетической ценности; масса нетто и дата изготовления, для икры, изготовленной из мороженого сырья, - «произведено из мороженого сырья».

Какие продукты из супермаркетов подделывают чаще всего и как их определить
  1. Рыбные консервы. Отличить настоящие от поддельных можно легко по маркировке. Да банку производитель обязательно наносит букву «Р»-индекс рыбной промышленности, дату производства, номер смены, ассортиментный знак, номер завода-изготовителя (если есть). Если вся информация легко стирается или если данные на этикетке на совпадают с информацией на крышке, то этот продукт - поддельный.

Чтобы исключить возможность покупки подделки, эксперты советуют не приобретать еду на стихийных рынках, в нерасфасованном виде, а также без маркировки. Кроме этого, нужно внимательно читать информацию на этикетках продуктов, приобретать товары проверенных производителей.

При покупке поддельного продукта необходимо подать жалобу в Роспотребнадзор. Нарушители будут нести ответственность в соответствии с КоАП РФ ст. 14.7, 14.10.

Источник: Прайм