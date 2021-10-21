Какие продукты из супермаркетов подделывают чаще всего и как их определить

Зачастую подделки встречаются среди довольно дорогих продуктов типа икры, мяса, сыров и т.п., отмечает «Прайм». Но есть наиболее популярные. О них - ниже.

Молочные продукты. Обычно у них подделывают жировую часть. Наиболее опасными продуктами с этой точки зрения считаются сыры, масло, сметана. Об этом сообщает Анна Гринвальд, руководитель службы технологической поддержки компании «Фудмикс». Связано это с тем, что молочный белок, молочный жир - это всё дорогое сырьё. Специальными приборами легко определяется лишь замена молочного жира на растительный, поэтому производитель вполне может «хитрить» и заменять молочный жир на другие животные жиры, а определить это бывает сложно. Также часто подделки встречаются среди молочных продуктов и молока с длинным сроком годности.

Икра. Чтобы определить, натуральная ли это икра, нужно внимательно читать состав, говорит Светлана Строева, начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир». Имитация икры может быть произведена из рыбьего жира либо морских водорослей и рыбного бульона. Кроме того, икринки у настоящей икры имеют форму шара, у них должна быть тонкая полупрозрачная оболочка, полужидкая желточная масса, а также зародышевое ядро-глазок.

Замок на банке с игрой должен быть сверху, а не снизу, должна быть указана и дата изготовления. Кроме того, на упаковке может стоять обозначение ГОСТа: ГОСТ 31794-2012 или ГОСТ 18173-2004 (для лососевой зернистой икры), ГОСТ 7442-2017 (для осетровой), ГОСТ 1573-2011 (для пробойной и других видов). Икра может изготавливаться и по техническим условиям или стандарту организации - тогда будет указан и номер этого документа. Обязательно производитель должен на этикетке следующее: название продукта; вид обработки; сорт (если есть); вид рыбы, от которой получена икра, нормативный документ; знак соответствия; информация о пищевой и энергетической ценности; масса нетто и дата изготовления, для икры, изготовленной из мороженого сырья, - «произведено из мороженого сырья».