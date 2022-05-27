Какие продукты нужно есть, а от каких отказаться, чтобы кожа выглядела сияющей

По словам эксперта по здоровью Виктории Адамс, кожа является отражением кишечника человека. Например, если появились пятна на лице, тёмные круги под глазами, опухли глаза, то с кишечником что-то не так.

Чтобы исправить ситуацию и улучшить состояние кожи, нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, есть много фруктов и овощей.

Ещё одна полезная привычка - ограничить потребление жирной пищи и спиртного. Дело в том, что печени тяжело справляться с этими продуктами и напитками.