Какие продукты нужно включить в рацион, а от каких отказаться для поддержания здоровья мозга

Какие продукты нужно включить в рацион, а от каких отказаться для поддержания здоровья мозгаРассказывает диетолог
По словам автора статьи, диетолога и психолога Кимберли Уилсон, мозг - самый голодный орган. На самом деле он потребляет порядка 20 процентов от общей потребности тела в энергии. Правда, для нормального функционирования ему требуются ещё различные полезные вещества. Дефицит же этих веществ способен серьёзно ухудшить физическое и психическое здоровье. Получить подобные вещества можно благодаря различным продуктам.
В то же время есть ряд продуктов, которые негативно влияют на мозг, ухудшают мыслительные функции. Это сахаросодержащие напитки (отрицательно влияют на память и способность к обучению), сладости, фастфуд, рафинированные хлопья, обработанное мясо, жареные блюда.
Что же касается полезной пищи, то некоторые продукты специалист советует есть еженедельно. Среди них - сырые несолёные орехи (достаточно будет одной порции в день), жирная рыба (как минимум нужно съедать одну порцию (140 г) в неделю), цельнозерновые (пять-шесть порций в день), бобовые (три-четыре порции еженедельно), Ягоды (свежие либо замороженные) (полстакана, причём как минимум три раза в неделю), листовые зелёные овощи (ежедневно нужно употреблять порцию, которая помещается в небольшую салатницу).
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