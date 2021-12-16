Какие продукты нужно включить в рацион, а от каких отказаться для поддержания здоровья мозга

По словам автора статьи, диетолога и психолога Кимберли Уилсон, мозг - самый голодный орган. На самом деле он потребляет порядка 20 процентов от общей потребности тела в энергии. Правда, для нормального функционирования ему требуются ещё различные полезные вещества. Дефицит же этих веществ способен серьёзно ухудшить физическое и психическое здоровье. Получить подобные вещества можно благодаря различным продуктам.

В то же время есть ряд продуктов, которые негативно влияют на мозг, ухудшают мыслительные функции. Это сахаросодержащие напитки (отрицательно влияют на память и способность к обучению), сладости, фастфуд, рафинированные хлопья, обработанное мясо, жареные блюда.